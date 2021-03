Fondazione Crosina Sartori Cloch Apsp: 6 appartamenti e 1 garage a canone agevolato

C’è tempo fino alle ore 12 del 7 aprile per presentare domanda: la Fondazione Crosina Sartori Cloch Apsp assegna 6 appartamenti a canone agevolato e un garage.

Nel dettaglio, ci sono un monolocale in via Gramsci (per 1 persona), un 3 camere in via Margone a Ravina (4 o 5 persone), un appartamento con una camera da letto in via Bartali (1 o 2 persone) e tre appartamenti da 3 stanze in via Damiano Chiesa (5 o 6 persone); sono tutti alloggi non arredati.

Va in locazione anche un garage da 14 metri quadrati in via Bartali (l’assegnazione in questo caso segue una distinta graduatoria, basata sulla data di ricezione delle domande. Sarà data comunque preferenza agli assegnatari di alloggi abitativi siti nello stesso immobile del garage). La durata del contratto di locazione è di 3 anni più proroga di diritto di ulteriori 2. Oltre al canone di locazione, il conduttore è tenuto al pagamento degli oneri accessori (spese condominiali).

Il bando è riservato a persone fisiche, maggiorenni e in possesso della capacità giuridica di contrarre con la pubblica amministrazione; sono ammessi cittadini italiani, europei o extraeuropei, con residenza in Trentino da almeno tre anni e nel Comune di Trento da almeno 1. La formazione della graduatoria terrà conto del parametro Icef edilizia abitativa e di altri parametri indicati nel dettaglio nel bando.

La domanda può essere portata a mano oppure inviata con raccomandata a/r oppure ancora con pec (amministrazione@pec.fondazione-csc.it). Per informazioni: www.fondazione-csc.it, 0461/923425.

