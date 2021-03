Dal 15 marzo il Trentino è zona rossa. Dal 3 al 5 di Aprile l’Italia torna blindata in lockdown

Addio zone gialle e arancioni per l’Italia e il Trentino. Pochi minuti fa infatti dopo la fine dell’incontro fra Stato e Regioni il governo conferma che il Trentino finisce in zona rossa.

Da pochi minuti la macchina organizzativa scolastica trentina si è attivata cominciando a chiamare docenti e genitori annunciando che lunedì le scuole saranno chiuse.

Per gli studenti quindi si procede con la didattica a distanza. Il governo quindi ha tenuto conto del parere del comitato tecnico scientifico che ha usato come parametro l’incidenza dei 250 casi su 100 mila ambitati.

Pubblicità Pubblicità

In questo caso purtroppo la nostra regione risulta essere fuori dal parametro minimo avendo circa 380 contagi ogni 100 mila abitanti. Se invece il governo avesse tenuto conto del parametro dell’Rt (come fatto da sempre) il Trentino sarebbe rimasto in zona arancione.

Dal 15 marzo al 6 aprile 2021, quindi le misure stabilite per la zona rossa si applicano anche in Trentino. L’altra novità è che dal 3 al 5 aprire scatta il lockdown totale in tutta l’Italia con l’esclusione delle regioni che saranno in zona bianca.

Non sarà quindi consentito, dunque, fare visite a parenti e amici durante le festività. Faranno eccezione, però, le eventuali Regioni in zona bianca. (Clicca qui per vedere le misure restrittive applicate in zona rossa)

Pubblicità Pubblicità