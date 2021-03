Sempre peggio alla Portela: i residenti del rione chiedono rispetto

“Sempre peggio! Ieri ho mandato via tre di loro (spacciatori) che stavano bevendo sotto il portico di Piazza L. Da Vinci, forse bevevano proprio la Vodka rubata, erano abbastanza su di giri. Continuo a dire, manca la presenza delle forze dell’ordine a piedi per le nostre vie. Non in Piazza Duomo, ma dove c’è lo spaccio e casini vari. Ma credo questo sia impossibile, perché vuole dire affrontarli di petto e questo forse e troppo pericoloso per i vigili, carabinieri e polizia, ma sembra in vece che non lo sia per i cittadini”.

La considerazione che arriva dopo l’ennesimo furto al Supermercato Eurospesa, finisce con una precisa richiesta: “Chiediamo rispetto”.

Dopo anni di convivenza col degrado, essersi giocati la faccia mettendo a rischio sia la propria incolumità che quella delle loro famiglie, ai residenti del rione della Portela non resta che un ultima richiesta che è quella del rispetto.

Rispetto che non c’è nel disinteresse dei vertici cittadini, non c’è nell’atteggiamento distratto dell’amministrazione comunale, non c’è nemmeno nel comportamento del sindaco che ha fatto la sua comparsata alla focacceria Ibris di Via Cavour dopo la rapina, ma non ha fatto altrettanto al supermercato della famiglia Tovazzi di Via Torre Vanga.

Dal rione molti commercianti se ne sono già andati, i residenti non lo possono fare perché vendere un appartamento in queste zone non è per nulla facile ed allora o ti adatti ad una situazione sempre a rischio facendo finta di non vedere oppure reagisci ben sapendo che anche una semplice telefonata alle forze dell’ordine, una foto o un video potrebbe costarti cara. Le ritorsioni nella zona verso i residenti non sono infatti una novità.

A quel rispetto chiesto dai residenti ci si può arrivare solo con la volontà politica di affrontare a viso aperto il degrado. La passata amministrazione comunale aveva approvato un’interrogazione che chiedeva l’intervento dell’esercito, ma è rimasta inattuata.

Secondo i residenti a questo punto a scendere in campo devono essere Questore, Prefetto e Sindaco dando alle forze dell’ordine che comandano, l’autorizzazione ad intervenire in questioni di ordine pubblico.

“Sono anni che chiediamo la presenza mobile delle forze dell’ordine per essere chiari pattuglie che girino giorno e notte per le strade del rione, dicono i residenti, ma non ci hanno mai ascoltato. Per alcuni giorni arrivano macchine che si fermano in alcuni punti come Piazza Santa Maria Maggiore o la Portela e poi non si vedono più per mesi. Non servono a nulla perché gli spacciatori non fanno altro che cambiare zona per qualche ora. Lo stesso per i furti al supermercato per il quale andrebbe fatta prevenzione, anche un celere intervento delle forze dell’ordine potrebbe arrivare troppo tardi”.