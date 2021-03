Nuovo parcheggio di San Donà: i dubbi di Silvia Zanetti

Le opere intraprese per la realizzazione del parcheggio pertinenziale di circa 80 posti nella piazza di san Donà, vista la carenza di posti alternativi, stanno creando evidenti disagi per i residenti che oggettivamente non trovano una sistemazione per la propria automobile.

Non si comprende la ragione per la quale non si sia voluto provvedere per tempo e dunque prima dell’inizio dei lavori ad adeguare alcune zone circostanti a parcheggi provvisori. A dirlo è la consigliera comunale Silvia Zanetti in una nota.

Zanetti ricorda che considerato il numero di appartamenti nell’area (circa 250) rispetto ai posteggi pertinenziali in costruzione, almeno i due terzi dei residenti non avranno beneficio alcuno da questa nuova realizzazione a fronte dei disagi subendi.

Altrettanto inspiegabile – secondo la consigliera comunale – risulta essere stata la decisione di abbattere il centro civico -adiacente alla piazza- per fare posto al parcheggio interrato, senza che fosse deliberata una sua sostituzione con un nuovo manufatto.

«Stesso discorso vale per l‘area giochi, molto frequentata -con annesso campetto multifunzione- eliminata sempre per fare spazio al parcheggio interrato: sarà ripristinata? Questo un altro interrogativo di cui non si conosce risposta. Infine – aggiunge ancora Zanetti – sarebbe giusto ed opportuno che residenti ed esercenti fossero non solo informati, ma anche consultati, sulla destinazione dell’area sovrastante la piazza una volta terminati gli interventi.»

E ancora: «Inutile ribadire che serviranno i posti macchina in egual misura a quelli preesistenti, che a rigore di logica dovranno supportare la presenza di un nuovo centro civico: si ricorda appunto che San Donà è l’unico sobborgo di tutto l’Argentario a non avere un centro di ritrovo e aggregazione con servizi essenziali degni di questo nome, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, un ambulatorio medico, un centro per gli anziani, etc.»

