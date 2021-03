La scuola, gli asini e il vibrione

Spett.Le Direttore,

in questi giorni in cui l’ epidemia morde ed in tutti modi si cerca di salvare il salvabile, si alza il velleitario e generalizzato raglio sulla nuova linea del Piave da non far sfondare al malefico vibrione, cioè sulla scuola da tenere aperta a tutti costi.

Tutti, politici, sindacalisti, genitori concordi nell’affermare che la scuola è sicura ed è un presidio per il futuro dei nostri ragazzi e del Paese.

Nessuno di costoro ricorda che la scuola prima dell’ avvento della pandemia era lasciata a se stessa o alla politichetta spicciola, e questo a partire dagli sciagurati “decreti delegati” del 1974, e nemmeno che era ed è di fatto ridotta ad una fucina di somari e analfabeti di ritorno.

Nessuno di costoro ha nemmeno tentato di dare una dimensione minima di ordine, cultura, apertura al mondo del lavoro, rigore e studio. Viceversa la scuola l’hanno trasformata anno dopo anno in un gigantesco parcheggio: prima della pandemia per ritardare il più possibile l’ingresso nel mondo del lavoro che non c’è e quindi garantire, con il trucco, l’ ordine sociale; oggi per togliere alle famiglie l’ impiccio dei figli a casa, non importa se anche i genitori sono a casa a smartworkeggiare.

Ma si, teniamola aperta questa scuola, tanto salubre e formativa, tanto diversa da un negozio o da una trattoria: quindici ragazzini al chiuso per ore in trenta mq non sono certo un assembramento ed è un mero dettaglio che nessuno si sogni di prendere loro temperatura all’ ingresso o non impedisca di togliersi la mascherina in corridoio o non impedisca di darsi pacche sulle spalle o abbracci all’entrata e all’uscita. E nemmeno che si assiepino alla fermata del bus.

Sono ragazzi ed hanno i loro diritti. Certo: quello di infettarsi e portare a casa la malattia, magari al nonno ed ai genitori. Generazione di somari, orfani annunciati.

E se questa scuola non è sufficiente, c’ è pur sempre il pomeriggio: festicciole clandestine, magari organizzate dai genitori per i più piccoli e per i più grandi autoconvocate, magari ….allo studentato universitario. E poi per i maggiorenni lo spritz in centro e lo struscio canonico in gruppo. E siccome non ci facciamo mancare nulla, per i più effervescenti di tutte le età, tam tam sui social e via di rissa in piazza.

Ma si, le regole, il buon senso, il rispetto pretendiamolo dagli altri!

E si alza alto il raglio in difesa della scuola che, come il negozio, la trattoria, la fabbrica non è di per sé né buona, né cattiva, dipende da come la gestisci.

E non ha bisogno di essere difesa a tutti costi, non almeno da chi non insegna e pretende dai poveri virgulti il doveroso e scrupoloso rispetto della propria ed altrui vita ora che la cruda realtà impone di accantonare le pulsioni adolescenziali ed il mammismo iperprotettivo in favore di una coscienza collettiva ordinata e determinata verso uno scopo comune.

Sopravvivere e far sopravvivere.

Avv. M. Stefano Sforzellini – Trento

