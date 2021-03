La Circoscrizione del Bondone chiede la messa in sicurezza delle fermate degli autobus

Questa volta a presentare un documento come primo firmatario è stato il presidente della circoscrizione del Bondone Alex Benetti che ha raccolto un unanime voto favorevole.

“ Stiamo parlando di scelte politiche di base in favore della nostra comunità – ha commentato Benetti – e quindi una contrapposizione partitica nella maggior parte dei casi non ha davvero senso. Mi ha fatto piacere che il tema della messa in sicurezza delle fermate degli autobus dei nostri paesi abbia avuto un unanime consenso”.

E’ dal novembre 2016 che la circoscrizione chiede alla Giunta Comunale di realizzare delle pensiline alle fermate degli autobus sia urbani che extra urbani ed in alcuni casi anche il loro spostamento in aree più sicure.

Il documento approvato presenta i punti critici.

Il primo è la fermata sia in salita che in discesa in corrispondenza del “Centro A. Degasperi”, dove oltre a mancare la pensilina non non c’è nessun punto luce a segnalarla e gli utenti sono costretti ad aspettare la corriera a bordo strada.

Il secondo si trova nell’abitato di Vigolo Baselga che è servito da due fermate: una è sulla SS45Bis e la seconda è in Via 12 settembre. Il trovarsi sulla Provinciale è una situazione ad alto rischio in quanto i passeggeri sono costretti ad attraversare la statale per raggiungerle, in più sono sprovviste di pensilina e gli utenti sono costretti ad aspettare l’autobus su una strada molto trafficata senza nessuna protezione.

La fermata di Baselga del Bondone in direzione Sopramonte è priva di pensilina anche perché non ce ne sarebbe lo spazio sufficiente, il marciapiede è molto stretto ed il trovarsi in prossimità di un incrocio rende ancora più pericolosa la situazione.

Situazione similare anche a Cadine Strada Gardesana in direzione Sopramonte.

Su queste basi il consiglio di circoscrizione chiede alla Giunta Comunale di farsi parte attiva con Trentino Trasporti per valutare lo spostamento delle corse extra urbane che transitano dalla fermata di Vigolo Baselga – SS45 alla fermata Vigolo Baselga – Paese. Se non fosse possibile cambiare la situazione in essere si chiede la collocazione di una pensilina a protezione dei pedoni. Inoltre la realizzazione di un punto luce nei pressi della fermata del Centro A. Degasperi. Si chiede anche che le fermate degli autobus a Cadine – Strada Gardesana, Baselga del Bondone e Centro A. Degasperi siano provviste di pensiline.

Qualora non siano realizzabili gli interventi richiesti si chiede l’individuazione di aree più adatte allo scopo e la messa in opera di tutte le azioni atte alla realizzazione delle stesse pensiline.