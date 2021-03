Fondo AgrovsCovid-19: al via le liquidazioni e rinnovo della copertura

Sono in pagamento le compensazioni solidali per i soci aderenti colpiti da Covid-19. Inoltre, Co.Di.Pr.A. ha deciso di estendere la copertura ai soci aderenti sino al 30 aprile.

Il Fondo AgrovsCovid-19, un’iniziativa mutualistica a tutela delle imprese agricole realizzata da Co.Di.Pr.A., in collaborazione con Asnacodi Italia permette di proteggere il capitale umano dell’azienda agricola dal rischio Covid-19.

Co.Di.Pr.A., in considerazione della straordinarietà della pandemia, ha offerto gratuitamente ai propri assicurati (titolare o legale rappresentante) l’iscrizione alla copertura per i primi tre mesi di operatività (sino al 13 marzo 2021).

Pubblicità Pubblicità

A poco più di due mesi dalla partenza si è già attivata la procedura di compensazione per alcune decine di aderenti che hanno sfortunatamente contratto il virus nel mese di dicembre. A giorni i soci aderenti alla copertura mutualistica riceveranno per ogni collaboratore iscritto contagiato un aiuto economico fino ad un massimo di 560 euro per l’isolamento e a 9.000 euro per il ricovero ospedaliero.

Considerata l’importanza dell’iniziativa, la dotazione apportata inizialmente dal Consorzio e l’importo non utilizzato, che grazie alla caratteristica di no profit del fondo abbatte il contributo associativo mensile per il rinnovo, Co.Di.Pr.A. ha deciso di prorogare la copertura mutualistica per tutti i soggetti che ha già automaticamente iscritto – e che non vi abbiano rinunciato – sino al prossimo 30 aprile.

Ogni aderente ha comunque la possibilità di proseguire la copertura dal rischio Covid-19 per sé e per le persone che lavorano nell’azienda entrando nella piattaforma A3P http://bit.ly/AsnacodiCovid.

Pubblicità Pubblicità



Per le nuove persone iscritte, il socio aderente dovrà versare una piccola quota di contributo mensile in base al livello di protezione scelto; per i soci già iscritti automaticamente dal Consorzio, il rinnovo entro la scadenza del 14 marzo determinerà l’allungamento del periodo protezione ed il socio aderente potrà beneficiare, nel calcolo del contributo associativo del mese di maggio, del riporto a nuovo degli eventuali contributi avanzati.

Per gli aderenti iscritti dal Consorzio, salvo diverse ulteriori proroghe, se non verrà scelto volontariamente di proseguire la copertura mutualistica entro la scadenza del 30 aprile, la stessa cesserà automaticamente.

Tutte le operazioni relative al rinnovo della copertura mutualistica ed alle nuove iscrizioni sono gestite tramite la piattaforma A3P alla quale potrai accedere con le credenziali che ti sono state comunicate all’atto dell’adesione. Per qualsiasi necessità di aiuto o qualsiasi ulteriore informazione su come accedere alla piattaforma A3P è possibile telefonare al customer service al numero 02/37924119.

Tutti i dettagli sul Fondo, sulle funzionalità della piattaforma A3P sono disponibili alla pagina: https://asnacodi.datafolio.org/

Il “Contadino di Scorta”, opportunità da sfruttare – L’indisponibilità delle risorse umane causata da Covid-19 determina problematiche importanti e impattanti per l’attività agricola che però come sappiamo non si può fermare.

Per questo l’innovativa piattaforma tecnologica A3P sviluppata per Asnacodi Italia ha attivato una ulteriore funzionalità a disposizione degli aderenti. La funzione chiamata “Temporary Farmer – Il Contadino di Scorta” disponibile accedendo alla piattaforma A3P con le stesse credenziali già disponibili per la gestione dell’iscrizione al Fondo consentirà di accedere ad una “bacheca digitale” nella quale sarà possibile individuare professionalità sostitutive in caso di mancanza degli uomini chiave per la continuità aziendale.

Sarà possibile mettere a disposizione, da parte degli stessi aderenti ed in pieno stile mutualistico e solidaristico, il proprio fattore umano o verificare la disponibilità di competenze mancanti a causa di indisponibilità delle risorse umane. In questo modo l’aderente potrà conoscere chi ha messo a disposizione la propria figura e con che ruolo (potatura, raccolta, trattorista, ecc.) al fine di tamponare una situazione di emergenza e allo stesso modo potrà mettersi a disposizione di chi dovesse trovarsi nell’impossibilità di svolgere la propria funzione lavorativa.