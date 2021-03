Emergenza colpo di fuoco: aspetti tecnici, sperimentali e normativi. Oggi l’incontro tecnico su YouTube

Per fronteggiare al meglio il colpo di fuoco batterico, una delle più gravi e pericolose malattie infettive delle pomacee che lo scorso anno è esplosa in modo particolarmente virulento in Trentino, soprattutto in Valsugana, la Fondazione Edmund Mach organizza un incontro tecnico, in diretta youTube, giovedì 11 marzo alle ore 15.00.

Si tratta di un’occasione di confronto, conoscenza, trasferimento e co-progettazione di risposte a nuove possibili sfide che questa avversità potrà presentare.

Il 2020 è stata una annata molto problematica per il colpo di fuoco batterico, comparsa in Trentino nel 2003 per fronteggiare la quale la FEM, d’intesa con l’Ufficio fitosanitario provinciale, ha realizzato un monitoraggio a tappeto il tutto il territorio trentino e soprattutto in Valsugana ove la diffusione del batterio Erwinia amylovora è stata particolarmente forte, con una consulenza sempre attiva, sempre supportata da una comunicazione mirata, attuata anche via web e whatsapp.

All’incontro, che vedrà intervenire in apertura il direttore generale FEM, Mario Del Grosso Destreri e sarà moderato da Claudio Ioriatti, dirigente del Centro Trasferimento Tecnologico, si metteranno in luce gli aspetti tecnici, sperimentali e normativi di questa grave infezione. Interverranno accanto agli esperti FEM, anche l’Ufficio fitosanitario PAT, il CREA-DC, il Südtiroler Beratungsring con l’apporto di esperienze fuori confine come il Canton Ticino.

Emergenza colpo di fuoco: aspetti tecnici, sperimentali e normativi: giovedì, 11 Marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 17:30 www.youtube.com/fondazionemach

Programma: 15.00 Saluti di apertura; 15.15 Erwinia amylovora: biologia, epidemiologia ed eziologia del colpo di fuoco batterico Stefania Loreti-CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di ricerca Difesa e Certificazione (CREA-DC) Roma; 15.35 Colpo di fuoco in Trentino: analisi della stagione 2020 e prospettive 2021 Lodovico Delaiti, Mattia Zaffoni, Nicola Andreatti – Centro Trasferimento Tecnologico Fondazione Edmund Mach; 15.50 La diagnostica di laboratorio: azione fondamentale di sorveglianza della malattia Valeria Gualandri -Centro Trasferimento Tecnologico Fondazione Edmund Mach.

16.00 Misure e azioni fitosanitarie per gestire l’emergenza nel territorio trentino; Lorenza Tessari – Ufficio fitosanitario, Provincia autonoma di Trento; 16.15 Aspetti ecologici e di controllo del patogeno e prospettive future di ricerca Gerardo Puopolo – Centro Agricoltura Alimenti Ambiente, UniTN/ Fondazione Edmund Mach; 16.25 Situazione del colpo di fuoco e difesa in Alto Adige Michaela Erschbamer – Südtiroler Beratungsring.

16.40 Passato e presente del colpo di fuoco in Svizzera e Canton Ticino Cristina Marazzi – Servizio fitosanitario cantonale; 16.55 Evidenze sperimentali dei prodotti disponibili: la parola alle ditte Syngenta, Bayer, CBC Biogard, Manica; 17.20 Discussione (domande via Whatsapp o SMS al numero 335 8484120); 17.40 chiusura Moderatore: Claudio Ioriatti, Centro Trasferimento Tecnologico Fondazione Edmund Mach.

Il video sarà disponibile sul canale Youtube della Fondazione Mach anche successivamente all’evento. Evento ad accesso libero, non è necessaria registrazione.