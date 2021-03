4 Passi per il Frate, la marcia non competitiva edizione 2021 all’insegna della polemica anticipata

Suo malgrado la chiesetta del Vason è sempre al centro delle cronache.

È di ieri la notizia della richiesta da parte della Circoscrizione Bondone di trovare un deposito per l’accumulo della neve nei mesi invernali, alternativo alla piazza antistante la chiesa come da anni avviene. Questione di decoro, ma anche economica in quanto ad ogni primavera si deve riparare il fondo stradale.

Oggi invece parliamo della chiesetta in versione estiva e del tradizionale appuntamento di ferragosto con la marcia di autofinanziamento “ 4 Passi per il Frate”. Un’iniziativa che permette di raccogliere i fondi necessari per gli interventi di restauro di una struttura che richiede frequenti lavori.

Da alcuni anni alla manifestazione organizzata dall’associazione “Amici della Chiesetta” si sovrappone l’evento organizzato dalla Pro Loco, non senza polemiche ricorrenti: fondamentalmente entrambe si rivolgono alle stesse persone che in condizioni normali non erano di certo numerose. Finisce per essere “ una guerra tra poveri”, ma a fin di bene.

Da una parte la Pro Loco che ha a cuore la promozione del Monte Bondone, dall’altra gli “Amici della Chiesetta” alla ricerca dei fondi necessari per gli interventi di manutenzione della chiesa di Vason.

In epoca Covid però tutto si radicalizza e i toni s’accendono. In più gli “Amici della Chiesetta” hanno pensato ad un’edizione commemorativa per gli amici ed i frati che non ci sono più e quindi il livello emotivo è alto.

Di seguito il comunicato a firma di Ivo Ioriatti presidente dell’associazione “ Amici della Chiesetta”: “Stiamo lavorando per organizzare la nostra festa 4 Passi per il Frate” edizione 2021 (Ccovid permettendo ) . Sarà un edizione particolare in ricordo dei nostri amici che sono andati avanti ed in commemorazione dei frati che ci hanno lasciato in questo anno di pandemia. Tutto si svolgerà come sempre ma dovrete aiutarci a rispettare e a far rispettare le regole che saranno in vigore alla data della manifestazione che si articolerà in due fasi che stiamo mettendo a punto per poterci trovare in sicurezza. Un punto amaro mi rimane e spero si risolva al più presto in meglio perché qualcuno tramite la Pro Loco Monte Bondone sta facendo di tutto per ostacolare la nostra festa. Non so quale sia il fastidio che la nostra associazione può provocare, posso solo sperare che tutto si risolva al più presto possibile”.