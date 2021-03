Rovereto: il terrore di cinquanta famiglie evacuate in via Paoli

Ieri in via Paoli si sono verificati dei momenti di terrore: ben cinquanta famiglie sono state evacuate a seguito della segnalazione di una donna che abita al numero 47 della via. A orario di cena ha cominciato a sentire un forte odore di gas che non poteva sicuramente essere ignorato e ha prontamente chiamato il 112, numero unico per le emergenze.

I vigili del fuoco della caserma di via Abetone sono partiti immediatamente assieme alla piattaforma dei volontari di Mori, mentre la polizia locale ha chiuso l’intera strada vicina al centro storico al traffico così da consentire a chi di dovere di occuparsi dell’emergenza.

Un condominio dalle dimensioni non indifferenti: nove piani e cinquanta appartamenti. I vigili sono saliti di corsa al sesto piano per verificare la perdita ma ad una prima analisi i valori di saturazione nell’aria sono risultati minimi. Successivi controlli, invece, hanno constatato un’elevata presenza di metano libero in un appartamento al quarto piano di proprietà di un camionista.

Pubblicità Pubblicità

L’uomo non era presente al momento dell’accaduto: l’uomo per motivi di lavoro, è solito partire il lunedì mattina per rientrare a casa solo nel weekend.

Una perdita che ha causato disagi considerevoli se contiamo che sono state rapidamente fatte uscire da casa un centinaio di persone e la via è stata bloccata con nastri biancorossi per impedire a chiunque di entrare visto l’altissimo rischio di esplosione.

I residenti, scioccati, sono stati costretti ad abbandonare i loro tavoli, a vestirsi in fretta e furia e ad uscire di corsa dal condominio, con un livello di tensione chiaramente molto elevato. Chi non si sarebbe agitato a correre per il giroscale con l’obbligo di trattenere il fiato. Non c’era alternativa: con il gas non c’è da scherzare.

Pubblicità Pubblicità



Applausi e ringraziamenti non hanno tardato ad arrivare per i vigili del fuoco che in pochi minuti dalla chiamata hanno raggiunto e liberato il condominio: “Con molta educazione, avrei potuto morire d’infarto, ma questi ragazzi sono stati davvero gentili” afferma una residente anziana e con problemi di cuore.

Quanto è stato veloce ad arrivare il pericolo tanto lo sono stati vigili del fuoco. L’intero intervento è durato poco più di un’ora: sono intervenute molteplici squadre di soccorso che hanno arieggiato l’intero palazzo e riparato la perdita consentendo a un centinaio di persone di rientrare nei propri appartamenti e tornare alla loro cena e al relax serale.