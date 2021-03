Lotteria degli scontrini: giovedì 11 marzo via alla prima estrazione

Sul portale della lotteria degli scontrini è apparso un countdown che scandisce i secondi che mancano alla prima estrazione. Vista l’entità dei premi, non saranno in pochi quelli che non vedono l’ora che scocchi il fatidico momento.

Ma quante sono le probabilità di vincita? Non alte, questo è certo, poiché di oltre 535 milioni di biglietti virtuali ne saranno estratti 10. Probabilità di 1 : 53 milioni, quindi. A confronto, la probabilità di essere uccisi da un fulmine è di 1 : 300.000.

“Come in tutti giochi di sorte, anche in questo sovrastimeremo di molto le nostre probabilità di vincita – spiega la Direttrice del Centro Tutela Consumatori Utenti (CTCU) – . A differenza degli altri giochi, i biglietti di questa lotteria non dovrebbero creare dei costi aggiuntivi“.

A chi quindi piaccia l’emozione del gioco è data la possibilità di giocare “a gratis”. Ma non dovremmo dimenticarci di una cosa: la lotteria degli scontrini fa parte di un pacchetto di misure messe in campo dallo Stato per contrastare l’evasione fiscale.

Per riuscire a raggiungere questo obiettivo, viene applicato il noto principio “del bastone e della carota”: la “carota” è data dal cashback, cioè dal sistema che prevede rimborsi di somme di denaro in caso di pagamenti effettuati con carta, come anche dalla possibilità di vincere alla cd. lotteria degli scontrini, mentre il “bastone” è dato dall’obbligo di pagare senza contanti per quasi tutti i pagamenti che danno diritto ad una detrazione fiscale.

Il risultato di questa leggera (ma in fin dei conti poi non così leggera …) imposizione di effettuare pagamenti solo con carta, comporta un cambiamento nei consueti metodi di pagamento, inducendo l’abbandono dell’utilizzo del contante a favore delle carte.

Alcuni studi mostrano come i pagamenti con carta vengano “registrati” in modo meno consapevole dei pagamenti con contante, soprattutto per quanto riguarda i pagamenti cd. “contactless”, quelli cioè in cui si appoggia semplicemente la carta al pos.

Per i pagamenti in contanti c’è più consapevolezza di quanto viene speso, rispetto a pagamenti effettuati con carta per i quali non saremo mai così consapevoli della spesa complessivamente sostenuta. Questi ultimi presentano, infatti, il concreto rischio di far perdere il controllo delle proprie uscite e delle proprie entrate.

“Molti consumatori ci hanno anche chiesto come comportarsi per i pagamenti che danno diritto ad una detrazione fiscale, poiché gli scontrini che danno simili diritti non partecipano alla lotteria – continua Bauhofer – . Il mio consiglio sarebbe di non cedere un sicuro beneficio fiscale a fronte una piccolissima probabilità di vincita“.

Maggiori informazioni sulla lotteria: https://www.consumer.bz.it/it/la-legge-di-bilancio-2021-rinnova-la-lotteria-degli-scontrini