Le scuole rimangono aperte tutta la settimana, Fugatti: «Rimarremo in zona arancione»

La scuola continuerà in presenza per questa settimana, ma si conferma la scelta della quarantena per le classi con anche un solo positivo.

Queste le principali novità emerse dall’odierno resoconto online della Task Force che sta affrontando la pandemia da Coronavirus.

“I contagi – ha sottolineato il presidente Fugatti – sono ancora rilevanti ma il loro numero non è in crescita. Con i dati ad oggi si può dire che la scuola per questa settimana proseguirà in presenza ma con la conferma della quarantena per le classi dove ci sarà anche un solo positivo”.

Il governatore durante la conferenza stampa di ieri ha rassicurato tutta la comunità trentina e le scuole: «Volendo dare una rassicurazione per i prossimi giorni alle famiglie e ai docenti possiamo dire che rimarremo in zona arancione. Lo diciamo oggi che è martedì, perché non sembrano esserci impennate nei contagi.

Sul dibattito che in questo momento anima il comitato tecnico scientifico e il governo Fugatti ha chiarito che «non possiamo sapere cosa deciderà il governo, dopo le eventuali scelte valuteremo e prenderemo le nostre decisioni nel merito»

Il Cts sta valutando ulteriori restrizioni , tra cui quella di un passaggio “automatico” in zona rossa dei territori con un’incidenza settimanale dei casi superiore ai 250 ogni 100 mila abitanti. In tal caso il Trentino finirebbe in rosso visto che nell’ultimo aggiornamento i casi nella nostra provincia erano 380 su 100 mila abitanti.

«L’ipotesi di un passaggio in rosso in automatico sopra il 250 non ci piace – sottolinea Fugatti – perché un indicatore così non tiene conto del numero di tamponi che ogni territorio fa e soprattutto della modalità in cui vengono eseguiti. Noi i rapidi li facciamo in gran parte sui sintomatici e quindi è ovvio che emergano più casi e che l’incidenza salga. Ma attendiamo che le decisioni vengano prese, ad oggi non sappiamo la nostra colorazione in vista di venerdì»

Gli ultimi rumors danno comunque difficile un nuovo lockdown. Il governo infatti preferisce seguire la vie dell’inasprimento delle misure di sicurezza anzichè chiudere tutto.

Ricordiamo che purtroppo l’Italia ha un triste primato: quello di aver chiuso più di qualsiasi altro Stato al mondo le scuole. Il Trentino per ora rappresenta una mosca bianca, è infatti la regione che ha tenuto aperto gli istituti scolastici più del resto delle regioni italiane.