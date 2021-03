La Mutua “Ex Caritro” e i metalmeccanici trentini in Sanifonds: entro fine 2022 il traguardo dei 70.000 iscritti

Il 2021 porta in dote al fondo sanitario integrativo provinciale nuovi iscritti.

L’Assemblea societaria di ieri ha deliberato all’unanimità la fusione per incorporazione in Sanifonds della Mutua dei dipendenti ex Caritro: si tratta di oltre 1.600 tra dipendenti ed ex dipendenti Caritro (oggi Unicredit) e i rispettivi familiari.

Resta quindi in Trentino, con la sua sede di Corso 3 Novembre, una mutua con 30 anni di vita e oltre 4 mln di rimborsi erogati negli ultimi 10 anni.

Pubblicità Pubblicità

Si tratta della seconda fusione in due anni per Sanifonds, dopo quella con il fondo Sia3 dei dipendenti artigiani, che ha integrato in Sanifonds circa 12.000 dipendenti artigiani.

Inoltre, nelle scorse settimane è stato finalizzato l’accordo per l’ingresso dei dipendenti metalmeccanici trentini in Sanifonds. L’accordo, sottoscritto da Confindustria Trento, FIM, FIOM e Uilm del Trentino, prevede per i lavoratori la possibilità di scegliere, su base volontaria, l’adesione a Sanifonds oppure al fondo nazionale. La campagna adesioni partirà a settembre e la copertura sanitaria Sanifonds decorrerà dal 1° gennaio 2022.

Superata già a fine 2020 quota 60.000 iscritti (+ 140% in 5 anni) Sanifonds si appresta così a traguardare quota 70.000 entro fine 2022.

Pubblicità Pubblicità



Grande soddisfazione è espressa dal Presidente di Sanifonds Paolo Burli: “Si tratta di due operazioni con grande valore simbolico. La fusione con la mutua Ex Caritro ci consente di accogliere un “gioiellino” locale, una struttura piccola ma con grande tradizione e molto ben gestita. L’accordo per il settore metalmeccanico, poi, ci consentirà di rafforzare significativamente il ruolo di Sanifonds nell’industria privata, e per questo ringrazio le organizzazioni territoriali di categoria che hanno creduto in un progetto tutt’altro che agevole. Oggi più che mai avvertiamo la responsabilità di affiancare il primo pilastro sanitario, quello pubblico, con una copertura integrativa rivolta ai lavoratori pubblici e privati trentini ”