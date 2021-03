Consumi a picco, bilancio in salita nel primo trimestre del 2021

Il 2021 come il 1994. E’ l’allarmante dato diffuso da Confcommercio che conferma la caduta verticale dei consumi. Ad esempio le auto immatricolate lo scorso anno sono lo stesso numero di quelle del 1994. La ripresa di Natale non c’è stata e qui di chiusura in chiusura viene affossata l’intera economia italiana.

I consumi nel mese di dicembre hanno perso l’11% rispetto allo stesso periodo del 2019 ed il commercio di gennaio è in calo rispetto a quello dello scorso anno.

Il 2021 è iniziato tutto in salita e la richiesta di Confcommercio è chiara e sempre la stessa: indennizzi immediati e commisurati alle perdite subite. Regole chiare per la riapertura che però restino tali e non si trasformino in soldi gettati al vento per mettersi inutilmente in regola.

Di certo risollevarsi dal tonfo dei consumi del 2020 crollati del 38,9% non sarà per nulla facile. La valutazione fatta da EY-Confimprese è chiara: la EY-Confimprese ha chiuso il 2020 con una perdita del 66,8% che non sarà certo recuperata con la sola attività d’asporto.

Il fatturato dei viaggi è calato del 67,2% e la ripresa come potrà avvenire con l’impossibilità di muoversi in maniera normale? Bloccato anche il mercato dell’auto e di riflesso di tutto l’indotto dove le immatricolazioni sono le stesse di 26 anni fa con una perdita di 3,8 milioni di nuove immatricolazioni.

Il 2021 si avvia a chiudere il suo primo trimestre, ma le prospettive non possono essere ottimistiche. Il contesto è speculare a quello dello scorso anno: si parla di ulteriori chiusure, si ipotizzano di contributi che non arrivano e così nulla è cambiato rispetto al recente passato.

