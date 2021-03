Un altro “goal” sul territorio: il voucher sportivo per le famiglie

L’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili, in collaborazione con l’Agenzia Sport Vallagarina, presenta alle Associazioni sportive del territorio, tra cui Coni Trento e Aquila Basket, le potenzialità dello strumento del “voucher sportivo” per avvicinare alla pratica dello sport anche i bambini e i ragazzi figli di famiglie numerose, aventi determinati requisiti, o di famiglie in difficoltà economica.

I nuclei familiari interessati a richiedere il voucher dovranno presentare domanda alle comunità di valle o ai rispettivi comuni di appartenenza nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021. Al meeting parteciperà anche l’assessore provinciale Stefania Segnana.

Tra le numerose politiche che la Provincia mette in campo per aiutare le famiglie, quella del sostegno allo sport risulta essere fondamentale per la crescita dei bambini e dei ragazzi sia dal punto di vista fisico che sociale. L’attuale trend sta registrando un abbandono delle attività sportive da parte dei giovani, considerato che l’onere per l’iscrizione e per il tesseramento hanno un notevole impatto sul bilancio familiare. Di qui il contributo messo in campo dalla Provincia autonoma di Trento, per la stagione sportiva 2021/2022, per sostenere le famiglie in possesso di determinati requisiti, al fine di consentire loro di far iniziare o proseguire l’attività sportiva ai propri figli minorenni di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni non compiuti.

Pubblicità Pubblicità

Di questo progetto e di altri temi correlati al mondo dello sport si parlerà nell’incontro pubblico online che si terrà mercoledì 10 marzo dalle ore 17.00 alle 18.30.

Per partecipare è sufficiente cliccare al seguente link: https://attendee.gotowebinar.com/register/3773597987206607887

Verranno richiesti, in sede di registrazione, nome, cognome, e-mail. A seguire, arriverà nella e-mail personale indicata, il link per partecipare al webinar.

Pubblicità Pubblicità



PROGRAMMA

17.00-17.30 – Saluti autorità

Luciano Malfer, Agenzia per la famiglia, PAT

Stefania Segnana, assessore provinciale alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia

Paola Mora, presidente Coni Trentino

Luigi Longhi, presidente Aquila Basket

Ruggero Pozzer, presidente Agenzia Sport Vallagarina

17.30-18.00 – Disciplina del voucher sportivo e la certificazione family per le associazioni sportive

Francesca Tabarelli, Agenzia per la famiglia, PAT

Enrica Ferrari, Agenzia Sport Vallagarina

18.00-18.20 – Dibattito; 18.20-18.30 – Conclusioni

Info sul voucher sportivo:

Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili

mail: francesca.tabarelli@provincia.tn.it – tel. 0461-494059