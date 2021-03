Precarie condizioni del manto stradale Fraz. Barisei: scritta una lettera alla sindaca Fortarel

I cittadini di Civezzano scrivono alla Sindaca Fortarel segnalando il degrado della strada denominata Frazione Barisei.

La strada in questione è il prosieguo di Via Manfredi, strada di collegamento tra la ZA Ciré e la SP 83, dove ogni giorni a causa del manto stradale si rischiano cadute ed incidenti.

«Un ciclista era costretto ad invadere la mia corsia mentre cercava di evitare una serie di buche presenti sulla carreggiata nel suo senso di marcia. Come già segnalato verbalmente al precedente amministratore comunale, Stefano Dellai, la strada Fraz. Barisei versa in condizioni precarie da parecchio tempo. Ultimamente, la situazione è ulteriormente peggiorata ed il manto stradale appare in stato di abbandono.» – si legge in un passaggio delle lettera inviata alla Sindaca.

La strada Fraz. Barisei è il collegamento tra la città e la Valsugana più popolare e comodo per i ciclisti che provengono da entrambe le direzioni; oggi però non sembra il più sicuro. La bella stagione è alle porte ed il traffico ciclistico è destinato ad aumentare nei prossimi mesi.

«A mio avviso – conclude la lettera – la strada necessita di tempestiva (e possibilmente definitiva) sistemazione poiché in questo momento rappresenta un pericolo per tutti coloro che vi transitano in bicicletta. Spero tanto che la sua amministrazione possa intervenire al più presto.»

Dall’ammnistrazione per voce del vice sindaco Diego Puel arriva la pronta risposta: «la ringrazio molto per la sua segnalazione. Siamo consapevoli dello stato in cui purtroppo versa il manto stradale in quel tratto di collegamento con la zona di Cirè. L’intervento rientra tra quelli che contiamo di realizzare con il primo lotto di lavori dedicati alla sistemazione degli asfalti sul territorio comunale. Per il momento però non sono in grado di fornirle una data certa entro la quale questo intervento verrà realizzato in via definitiva. Nel frattempo stiamo provvedendo a mitigare il problema, sistemando le buche più rilevanti con l’operato del cantiere comunale.»

