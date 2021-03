I selvaggi della sosta a Trento: ieri la prima puntata su Voce24news

È stata diffusa ieri su Voce24news la prima puntata di «Sosta selvaggia» condotta dalla giovanissima Elisa Degasperi alla sua prima esperienza in video.

L’originale format, innovativo e fuori dai tradizionali canoni televisivi, dopo alcune ore dalla sua diffusione online ha già superato i mille click confermando quanto i cittadini siano interessati al codice della strada.

La redazione della web tv ha trasformato le decine di segnalazioni da parte dei cittadini in una serie di trasmissioni che faranno emergere incongruenze e contraddizioni dove alla fine, manco a dirlo, paga solo Pantalone.

Ma non solo le soste selvagge. Saranno denunciate anche le numerose carcasse delle automobili che da 20 anni occupano i parcheggi privati dei cittadini con assicurazione e revisione scaduta. Alcune delle quali comportano un rischio per l’ambiente.

Ma nessuno fa nulla nonostante le decine di telefonate alle forze dell’ordine.

A Trento si contano quasi un centinaio di casi di cimiteri di veicoli abbandonati che degradano l’ambiente e servono in taluni casi come rifugio per la notte di disperati oppure come bidone delle immondizie.

Nella prima puntata «Sosta Selvaggia» ha portato all’attenzione dei cittadini e speriamo delle istituzioni i casi di Piedicastello, dove un prepotente automobilista continua da mesi a parcheggiare nella piazza appena ristrutturata e a quanto ci risulta è stato sanzionato già parecchie volte, e un’autovettura a Trento nord abbandonata ormai da 6 anni.

Singolare il servizio girato in via Moggioli in Cristo Re dove i residenti lamentano nei parcheggi privati l’abbandono di numerose carcasse di autovetture anche da 20 anni prive di assicurazione e revisione naturalmente.

E nessuno fa nulla nonostante le chiamate alle forze dell’ordine. Nella prossima puntata le segnalazioni hanno portato Elisa Degasperi al Trento sud, a La Vela e nuovamente a Trento Nord. (Per inviare le segnalazioni: redazione@voce24news.it)

Clicca qui per vedere la prima puntata