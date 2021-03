Coredo in lutto: è scomparso Maurizio Scoz, sindaco dal 2005 al 2012

Coredo piange la scomparsa di Maurizio Scoz, spentosi la notte scorsa all’età di 66 anni.

Eletto sindaco del Comune di Coredo nel 2005, Scoz era stato riconfermato sulla poltrona di primo cittadino cinque anni più tardi. A malincuore nel 2012, però, aveva dovuto presentare le dimissioni per problemi di salute.

Ai tempi il suo vice era Paolo Forno, che venne poi eletto sindaco di Coredo e successivamente di Predaia. Commosso il suo ricordo. «Maurizio era una persona rispettata e benvoluta per la generosità e la passione con cui si è occupato della propria comunità – racconta Forno –. Amava Coredo e lo ha amministrato con competenza, impegno e senso di responsabilità, doti che tutti gli riconoscevano. Per me personalmente, otre che un amico, è stato un grande esempio negli anni in cui mi affacciavo al ruolo di amministratore. Ero il suo vicesindaco e ho imparato tanto: mi ha trasmesso dei valori importanti che porterò sempre con me. La sua scomparsa è una grave perdita per la nostra comunità».

Pubblicità Pubblicità

Scoz, docente di matematica in pensione, era un amministratore aperto al dialogo, come ricorda Stefania Rizzardi, che lo ha affiancato in giunta in qualità di assessore. «Era sempre pronto ad ascoltare – rivela Rizzardi –. Prendeva le decisioni dopo aver ascoltato le persone coinvolte e dopo essersi confrontato a lungo con i suoi collaboratori. Era buono come il pane e per lui non c’erano solo il bianco e il nero, ma esistevano tante sfumature».

Maurizio Scoz, classe 1954, lascia la moglie Silvana Forno, conosciuta pediatra di territorio, e i figli Serena e Giuseppe. A loro e ai familiari si stringerà la comunità di Coredo domani pomeriggio, mercoledì 11 marzo alle 15, durante il funerale, che sarà celebrato nella chiesa parrocchiale.

Pubblicità Pubblicità