Storie di donne da raccontare e ricordare per la festa della donna su “Pro LoCommunity Cles”

In occasione della festa della donna e dell’anniversario del diritto di voto alle donne, il Comune di Cles in collaborazione con la Pro Loco di Cles promuovono il blog “Storie di donne (8 – 31 marzo 2021)”.

Per la festa della donna e per i 75 anni dal diritto di voto alle donne in Italia, cioè dalle prime elezioni amministrative con partecipazione femminile (10 marzo 1946), la Pro Loco di Cles ha creato il canale Facebook ‘Pro LoCommunity Cles’ dove poter ricordare tutte le donne: mamme, nonne, sorelle, artiste, scienziate, eroine, sante e tutte coloro che hanno insegnato direttamente qualcosa o attraverso la loro storia.

Il diritto di voto alle donne viene denominato ‘suffragio femminile’, e come dice il nome, è un ‘diritto’ conclamato. Questo diritto dovrebbe essere universalmente concesso a tutte le donne del pianeta, ma purtroppo non è così. In alcuni paesi del mondo le donne ancora non posso recarsi alle urne per esprimere la propria preferenza politica, e questo, come sempre, a favore di governi maschilisti, militaristi e dittatoriali. E’ desolante che nel 2021 il movimento di liberazione femminile debba ancora lottare per conquistare il diritto di voto, senza contare lo stato di sottomisione in cui, in parecchi stati, ancora vivono migliaia di donne che ogni giorno devono lottare semplicemente per la propria sopravvivenza.

Pubblicità Pubblicità

Per condividere le storie di alcune di loro, particolarmente significative per Cles, ma soprattutto raccogliere pensieri ed emozioni su quelle che sono, o sono state, importanti per ciascuno, basta postare foto o brevi pensieri direttamente sul gruppo Facebook. In caso di racconti più estesi (sopra le 10 righe) si prega di inviarli alla mail: info@prolococles.it

Facebook: Pro LoCommunity Cles

Pubblicità Pubblicità