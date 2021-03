Scontri davanti alla caserma di Piacenza: Carabinieri denunciano anche anarchici trentini

Sono stati quasi tutti identificati e denunciati i 60 anarchici che a inizio febbraio hanno manifestato, lanciato sassi contro il comando dei carabinieri e insultato i militari a Piacenza.

Tra i denunciati anche ragazzi dei gruppi anarchici del Trentino dislocati per lo più a Rovereto e Trento.

Come riporta il quotidiano Il Piacenza, cinquanta militanti d’area anarco-insurrezionalista, tutti con precedenti penali o di polizia, (alcuni anche gravi) sono stati denunciati dal Nucleo Informativo dei carabinieri perché ritenuti responsabili in concorso tra loro di organizzazione di manifestazione non autorizzata, interruzione aggravata di pubblico servizio, vilipendio delle forze armate, radunata sediziosa e violazione delle norme di contenimento in materia di emergenza epidemiologica da covid-19.

Il 7 febbraio, per tutto il pomeriggio, davanti al carcere di Piacenza, con un sit-in di protesta, insieme ad altri militanti, circa 60 in totale, provenienti da diverse regioni del nord Italia, avevano manifestato la propria solidarietà in favore di un detenuto, da poco trasferito alle Novate, che in precedenza era nel carcere di Ascoli Piceno dove dopo una rivolta alcuni detenuti erano deceduti.

Saputo del fermo di 4 anarchici, avvenuto durante la manifestazione, la sessantina di amici ne ha chiesto la liberazione cominciando ad insultare, minacciare ed aggredire le forze di polizia davanti alla caserma. Poi la cosa è degenerata in violenze, scontri e tensioni gratuite.

«Ciò cagionava» – viene riportato sulla nota stampa dei carabinieri – un perturbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica che portava alla chiusura al pubblico, per motivi di sicurezza, di tutti gli uffici del comando e il reimpiego davanti all’ingresso principale dell’intero contingente del servizio di ordine pubblico che si trovava davanti al carcere. Per circa mezz’ora, inoltre, sino a quando la manifestazione improvvisata ha avuto luogo, via Beverora è stata chiusa al traffico».

I carabinieri del Nucleo Informativo, con l’ausilio dei colleghi di Bologna, Modena, Reggio Emilia, Torino, Como, Milano, Genova, Trento e Vicenza, dopo aver attentamente visionato materiale informatico, i video delle telecamere di videosorveglianza e svolto un minuzioso lavoro di interscambio informativo, sono riusciti a identificare compiutamente 60 manifestanti.

Si tratta di 21 uomini e 29 donne, tra i 20 e i 41 anni, residenti nelle provincie o città di Pavia, Milano, Torino, Trento, Brescia, Cuneo, Genova, Vicenza, Varese, che sono stati denunciati per concorso in organizzazione di manifestazione non preavvisata all’autorità di pubblica sicurezza, concorso in interruzione aggravata di pubblico servizio, concorso in vilipendio delle forze armate, radunata sediziosa e violazione delle norme di contenimento in materia di emergenza epidemiologica da covid-19.

Per tutti, inoltre, è stata avanzata alla locale Questura la proposta di foglio di via obbligatorio dal Comune di Piacenza.