La “capsula del tempo” di Denno, uno scrigno della memoria che verrà aperto nel 2050

«Uno scrigno della memoria che racconti qualcosa di noi, delle nostre tradizioni e delle nostre aspettative».

Chi meglio di noi, infatti, potrebbe raccontare alle future generazioni cosa ha voluto dire vivere un anno indimenticabile come il 2020? Un anno particolare che, se da una parte ha tolto a tutti molte certezze, dall’altra ci ha permesso di fermarci a riflettere sulle tante cose che davamo per scontate.

È questo il presupposto con cui è nata a Denno, su impulso di un gruppo formato da 6-7 persone, una sorta di commissione cultura comunale, una nuova e affascinante iniziativa.

L’intento è quello raccogliere in una “capsula del tempo” delle testimonianze dirette di come la comunità ha vissuto l’ultimo anno, con le sue ansie e le sue paure, ma anche e soprattutto di come era la vita prima della pandemia, fino alle speranze di come sarà una volta finito tutto.

La capsula verrà deposta in un luogo sicuro in occasione della festa dei patroni SS. Gervasio e Protasio, per poi essere aperta nel 2050.

«Eravamo partiti con l’intento di realizzare qualcosa di carino per affrontare quest’annata piuttosto strana – racconta Barbara Gervasi, assessore alle attività culturali e ai rapporti con le associazioni –. Così tra le diverse proposte sul tavolo, abbiamo scelto di concretizzare quest’iniziativa d’ispirazione anglosassone. Ci è piaciuta l’idea di fornire delle testimonianze dirette alle generazioni future, non solo riguardanti la pandemia, ma che raccontino ciò che è stato finora, come stiamo affrontando questi mesi e le speranze per il domani. Nel 2050, quando la capsula sarà aperta, si potrà confrontare il tutto con ciò che è effettivamente accaduto».

Chiunque lo vorrà, potrà contribuire ad arricchire il contenuto della capsula, che verrà sotterrata per rivedere la luce tra 30 anni. Nella cassetta che nell’atrio del municipio si potranno consegnare lettere, racconti, poesie, foto, ritagli di giornale o tutto quello che la fantasia suggerisce.

In alternativa, è anche possibile inviare il materiale tramite mail all’indirizzo denno@biblio.tn.it o per posta alla biblioteca comunale via Ossanna, 1 – 38010 Denno. Il termine ultimo per la consegna è il 30 aprile 2021.

«Stiamo anche contattando le associazioni e la scuola per sollecitare quest’importante lavoro di testimonianza – aggiunge Gervasi – magari approfondendo una tematica in particolare. Per il momento sembra che la cosa abbia suscitato interesse e che la risposta da parte dei cittadini sia positiva. Ora posizioneremo la cassetta, per la raccolta dei materiali ci sarà tempo fino a fine aprile. Poi decideremo dove sotterrare la capsula».