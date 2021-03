Dirigenti d’azienda e temporary manager: dalle skill da avere ai consigli da seguire

Il lavoro di dirigente d’azienda è molto stimolante ma anche particolarmente complesso, dato che si parla di una figura con tantissime responsabilità sulle spalle.

Si tratta quindi di una professione che richiede delle capacità al di sopra delle medie, dunque delle skill particolari che si apprendono soltanto con lo studio, con l’esperienza sul campo e ovviamente con il tempo.

Ognuna di queste skill può essere affinata e la rapidità dipende sempre dalla forza di volontà e dall’impegno del professionista. Ecco perché oggi vedremo alcuni consigli utili da seguire.

Consigli e skill del perfetto manager d’azienda – Per prima cosa è importante essere umili e non sentirsi mai arrivati al top della propria carriera, anche perché non è così. Un giovane dirigente d’azienda ha ancora molti chilometri da percorrere e cose da imparare, di riflesso deve mantenere quell’umiltà che gli ha permesso di scalare così velocemente le gerarchie, avendo la forza di fissare sempre nuovi obiettivi professionali.

In secondo luogo, si deve essere abili nel creare un network di collaboratori in grado di fornire supporto e di facilitare il lavoro, unendo insieme capacità molto diverse ma fondamentali.

Inoltre per quanto riguarda le responsabilità che si assumono con questa particolare posizione di rilievo, va detto che oggi esistono delle formule per tutelarsi in diversi modi: per questo il consiglio è di optare per una polizza come Helvetia D&O Liability per la tutela del patrimonio personale , ad esempio.

Inoltre, è bene evitare la staticità e cambiare incarichi ogni cinque anni circa, per poter arricchire il proprio bagaglio di esperienze. Per quanto concerne le skill, la comunicazione e la capacità di ascolto rientrano nella lista delle più importanti, insieme alla capacità di persuadere il prossimo, all’empatia e ovviamente alla leadership.

Un approfondimento sulla figura del temporary manager – Quando si riorganizza un’azienda, emerge la necessità di trovare un “tappabuchi” in grado di colmare un vuoto nel quadro dei dirigenti, in attesa di una completa ristrutturazione del business. In tal caso si parla dei cosiddetti temporary manager , che ricoprono un ruolo fondamentale, in quanto veri e propri traghettatori verso un nuovo corso.

È una posizione temporanea e per questo molto delicata, anche perché è raro che si vada oltre gli 11 mesi di incarico.

In questo breve lasso di tempo il manager temporaneo deve riuscire a dare un contributo concreto alla crescita o al riallineamento del business, ottimizzando ad esempio i processi produttivi.

Anche se in realtà i compiti del temporary manager possono ovviamente cambiare da caso a caso. Una delle sue skill principali è la capacità di intuire immediatamente le mosse che servono per far crescere l’azienda, preparando allo stesso tempo il terreno per il quadro dirigenziale che verrà. In sintesi, non è una mission adatta a tutti, e infatti serve molta esperienza.