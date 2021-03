Witted: una piccola realtà all’insegna della salvaguardia ambientale

Witted è una piccola impresa innovativa che ha sede sul nostro amato territorio trentino e più nello specifico all’interno di Progetto Manifattura: un’iniziativa che nel 2009 ha trasformato la Manifattura Tabacchi di Rovereto in un centro che accoglie industrie nel campo dell’edilizia ecosostenibile, dell’energia rinnovabile e delle tecnologie per l’ambiente.

E Witted non potrebbe calzare più a pennello: nata nel 2012 si è recentemente convertita alla produzione di nuove tecnologie volte al monitoraggio di habitat e biodiversità.

“Costituiamo quasi un unicum sul territorio italiano nel settore della protezione ambientale: è un settore costituito quasi interamente da associazioni non governative e c’è molto spazio per l’innovazione. Ad oggi, infatti, nessuno sta utilizzando robotica o intelligenza artificiale per salvare l’ambiente” afferma uno dei due fondatori, Andrea Saviani.

Di cosa vi occupate più nello specifico?

“Al momento abbiamo attivi due progetti: il primo relativo al monitoring di pressioni bioacustiche nei boschi e un altro relativo al monitoraggio della parte costiera entro le dodici miglia nautiche, la prima parte di mare accessibile a tutti e dove si può andare con i gommoni per intenderci.”

Quando e come è nata questa avventura?

“Siamo nati nel 2012 da un fondo europeo; all’inizio ci occupavamo di gestione rifiuti e quindi compattatori d’uso domestico, mentre è da tre anni ormai che abbiamo deciso di convertirci alla produzione di robotica, nello specifico robotica subacquea. La parte di gestione degli habitat la abbiamo aggiunta nell’ultimo anno: all’inizio ci occupavamo solo di tecnologia in generale ma ci siamo resi conto che l’applicazione dei nostri prodotti era destinata alla protezione della biodiversità.”

Andate voi fisicamente a fare monitoring?

“Adesso abbiamo dei trial con alcuni parchi nazionali, per la parte di acustica con ISPRA ad esempio. Li assistiamo a creare il servizio che a loro effettivamente serve, essendo ancora in fase di identificazione di quelli che sono i bisogni specifici. Non facciamo service ma creiamo tecnologia che poi verrà data in licenza, sono quindi prodotti che poi andremo a vendere.”

Mi parli della tecnologia più nello specifico?

“I droni subacquei che creiamo sono grandi circa sessanta centimetri e vengono collegati a una barca che sta in superficie. Possono essere pilotati sia manualmente sia avere un comportamento autonomo e servono per il monitoraggio dell’alga che prende il nome di posidonia oceanica. Quest’alga verde è importantissima perché offre ospitalità a gran parte dei pesci e deve infatti essere monitorata periodicamente ed essere preservata. Già adesso vi sono enti di protezione che fanno tutto il possibile per andare a raccogliere i dati necessari per il monitoraggio ma noi abbiamo creato un prodotto che consente a questi enti di raccogliere in una giornata i dati che finora raccolgono in un anno intero e quindi di rendere questo processo molto più veloce e di conseguenza più efficiente.”

Collaborate con qualcuno?

“Principalmente per la parte acqua collaboriamo con ISPRA (= Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), mentre per i progetti legati alla terra collaboriamo anche con il WWF per quanto riguarda, ad esempio, il monitoraggio delle aquile in Sicilia.”

Innovazione, tecnologia e attenzione ambientale: tutte parole che non potrebbero trovare momento storico migliore per insediarsi, sappiamo infatti tutti molto bene quanto sia importante al giorno d’oggi preservare l’ambiente. I progressi che abbiamo fatto in campo tecnologico sono strepitosi: potranno aiutarci sicuramente molto a raggiungere gli obiettivi che sono stati prefissati se impariamo a sfruttarli nel modo corretto come sta facendo il team Witted.