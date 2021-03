Restiamo umani: ecco i vincitori della II edizione del Concorso. In videoconferenza la cerimonia che ha visto sette premiati

“Questo concorso è una occasione per i giovani per riflettere e far riflettere gli altri attorno all’importanza della dimensione dell’essere umani, in una dimensione di rispetto dei diritti, di condivisione, ma anche con una assunzione di responsabilità rispetto al proprio ruolo nel mondo.

Un modo per interpretare anche la cittadinanza attiva attraverso il video, senza vincoli di genere, grazie ad uno strumento che fruiamo quotidianamente e del quale siamo anche produttori in modo diffuso. Ciò che fa la differenza è la capacità di raccontare e questo non ce lo danno i mezzi o la tecnologia”.

Così l’assessora alla Cultura e alla Politiche giovanili, Micol Cossali, ha riassunto il senso di un concorso che ha coinvolto 38 giovani, che hanno elaborato e presentato undici video.

“Restiamo umani – Impariamo a rispettare gli altri e a combattere ogni forma di prevaricazione e violenza” è il titolo del concorso per giovani dai 15 ai 30 anni che prevede la realizzazione di video o performance artistiche promuovendo un confronto su temi fondamentali del vivere e un invito a riflettere su possibili azioni di sensibilizzazione e responsabilizzazione per promuovere i principi dei diritti fondamentali dell’uomo, della pace, della solidarietà, della giustizia, della non discriminazione, della condivisione.

Quest’anno i concorrenti sono stati divisi in due categorie di età: 15-19 anni e 20-30 anni. La partecipazione è riservata a gruppi di giovani (minimo 3 componenti) che dovranno realizzare un video del tipo pubblicità-progresso (spot pubblicitario) della durata massima di 1 minuto e 30 secondi. Nel corso della premiazione, i giurati hanno espresso grande soddisfazione per la qualità dei video presentati e per l’attenzione con cui i ragazzi hanno trattato il tema, con spunti di riflessione importanti e significativi.

Primo premio ex equo nella categoria 20-30 anni ai gruppi “El Barto” e “Murphy’s”, secondo premio nella categoria 15-19 anni al gruppo “Ranjdue” e nella categoria più adulta al gruppo “A Bunch of Filmakers”. Terzi classificati “O’ilz ard” e “Resilienza” e quarto premio assegnato alla categoria dei più giovani al gruppo “Hephaestus”. La cerimonia di premiazione con i video premiati è pubblicata sulle pagine facebook del Comune di Rovereto e di SmartLab – Centro Giovani.

