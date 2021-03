8 marzo: alle donne il segnalibro Euregio #FortiInsieme

Per la Giornata internazionale della Donna l’Euregio Tirolo, Alto Adige e Trentino, con un’azione connotata dal motto #FortiInsieme, intende dare un chiaro segnale di pari opportunità e contro la discriminazione delle donne.

L’iniziativa è stata concepita e realizzata dall’Ufficio Euregio di Bolzano, grazie alla collaborazione del gruppo di lavoro che si occupa di tematiche al femminile: alle donne che domani lunedì 8 marzo si recheranno nelle farmacie del Tirolo, dell’Alto Adige e del Trentino verrà consegnato un segnalibro in omaggio (fino ad esaurimento scorte) con i messaggi di due donne di spicco.

In Alto Adige e in Trentino è stata Unifarm a farsi carico della distribuzione. L’obiettivo è quello, da un lato, di sensibilizzare la coscienza della società civile al fine di colmare la disparità tra uomini e donne ancora esistente, ad esempio nella retribuzione del lavoro, e, dall’altro, di veicolare un messaggio di forza e speranza rivolto alle donne ai tempi della pandemia da Coronavirus.

Pubblicità Pubblicità

Riconoscere il lavoro e l’impegno delle donne – “Questo segnalibro dovrebbe essere inteso come un impegno, quello di garantire alle ragazze e alle donne oggi e in futuro le medesime opportunità di formazione e sviluppo per adottare decisioni autonome per il proprio destino”, ribadisce il presidente Arno Kompatscher, responsabile delle pari opportunità per la Provincia autonoma di Bolzano, sottolineando che bisogna lavorare per le pari opportunità e per l’uguaglianza ogni giorno e non solo l’8 marzo.

“Oggi come non mai è importante celebrare la Giornata internazionale dedicata alle donne, al loro impegno e alla loro capacità di resilienza, che rappresenta un punto di forza a beneficio della collettività, soprattutto durante il periodo che stiamo vivendo e per le conseguenze che ha prodotto nelle nostre comunità. Questa giornata sarà quindi l’occasione per riflettere e confrontarsi sui meriti delle donne, ma anche e soprattutto su quanto resta ancora da fare in termini di riconoscimento di diritti e di parità nel mondo del lavoro e della rappresentatività nelle istituzioni“, afferma l’assessora Stefania Segnana, responsabile delle pari opportunità per la Provincia autonoma di Trento

“Il lavoro prestato dalle donne è spesso non sufficientemente apprezzato e dato per scontato. L’impegno delle donne è visibile proprio nelle professioni del settore sociale, ma anche in altri ambiti, dove la presenza femminile è dominante”, sottolinea l’assessora Gabriele Fischer, responsabile per le politiche femminili del Land del Tirolo, che ricorda come in Austria l’86,5% degli addetti nelle farmacie siano donne, che, però, percepiscono lo stesso stipendio dei colleghi uomini.

Pubblicità Pubblicità



Segnalibro con messaggi significativi – Il segnalibro dell’azione dall’Euregio #FortiInsieme indirizza messaggi significativi alle donne dei territori dell’Euregio Tirolo, Alto Adige e Trentino. Il fronte del segnalibro reca il messaggio di Malala Yousafzai, vincitrice del Premio Nobel per la Pace, incentrato sulla forza delle donne. Sul retro il segnalibro reca l’immagine dell’opera dell’artista Chiara Fedele “Together we fight” che raffigura donne forti e felici, sorrette e sostenute da uomini con stima e in modo ugualitario.

Gruppo di lavoro per le pari opportunità – Il gruppo di lavoro Euregio dedicato alle pari opportunità e alle istanze delle donne è composto dalle rappresentanti degli uffici competenti in ambito donne e pari opportunità delle tre amministrazioni provinciali e da anni promuove iniziative a favore del mondo femminile. Varie le campagne di sensibilizzazione da e per le donne già promosse dall’Euregio.