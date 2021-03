Zingaretti lascia la presidenza Pd: le Sardine si prendono il partito “occupando” il Nazareno

Dopo mesi in cui delle sardine non si sentiva più parlare, eccole tornate alla riscossa. Il gruppo, capitanato da Jasmine Cristallo e da Mattia Santori ha “occupato” con i sacchi a pelo la sede del Pd. Ricevuta la notizia di Zingaretti che ha lasciato la Presidenza, le sardine avranno deciso di cogliere l’occasione per prendersi l’ex ulivo.

Circa venti persone si sono presentati per manifestare sotto la sede del Partito Democratico. I manifestanti si dicono stufi della situazione attuale. Sono pronti a stare sotto l edificio anche a dormire per dimostrare la loro determinazione nel ricevere una risposta dai vertici del partito. Valentina Cuppi, l’erede di Zingaretti, sta per incontrare i manifestanti.

Santori attacca così il Pd :“Ci siamo stancati di una politica fatta sugli schermi e con decine di comunicati. Noi ci mettiamo il corpo e la faccia. Noi facciamo parte di un campo progressista e chiediamo che si apra una fase Costituente, non per il Pd o per le sardine, ma per migliaia di persone che da anni aspettano.– continua poi il ragazzo- Noi tutti in 15 anni, i partiti, le associazioni, i cittadini, non siamo riusciti a costruire una alternativa, e questo perché siamo tutti innamorati delle nostre etichette e delle nostre sigle.”

Conclude infine il capo delle Sardine :”Abbiamo con noi i sacchi a pelo perché non ci basta essere ascoltati, chiediamo una iniziativa politica e siamo disposti ad accamparsi finché non la avremo.”

Il movimento nato per contrastare l’avanzata di Salvini starebbe dunque facendosi sentire. Gli scopi potrebbero essere molteplici.

Che sia arrivato il momento per le sardine, nate come movimento non politico, di entrare a far parte delle istituzioni? Che la “fase costituente” non sia in realtà altro che un termine per mascherare la volontà del movimento di prendere il Pd?

