Un 2020 particolare e impegnativo per la Polizia Locale Alta Val di Non

Da un lato riuscire a rispondere con precisione alle decine di telefonate che quotidianamente arrivavano in Comando, con normative spesso contraddittorie e poco chiare, dall’altro rimanere aggiornato sui nuovi decreti legge e Dpcm emanati con cadenza velocissima.

Ma anche modificare completamente le proprie modalità operative, sia interne che esterne al Comando, per evitare il contagio degli operatori e garantire i Dpi necessari, inizialmente impossibili da trovare.

Sono state queste le principali criticità a cui il Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non, che copre i Comuni di Borgo d’Anaunia, Novella, Cavareno, Sarnonico, Amblar-Don e Cis, ha dovuto far fronte a partire dai primi di marzo dell’anno scorso.

«I servizi durante la pandemia, concordati con Commissariato del Governo e Questura – spiega il comandante Diego Marinolli –, sono stati improntati maggiormente all’educazione e all’informazione verso i cittadini e le attività commerciali andando a sanzionare i casi più gravi e gli spostamenti vietati».

Spesso, proprio a proposito di spostamenti, le motivazioni addotte sono risultate davvero divertenti. «Si va dalla signora che mangia solo pesce fresco, all’anziano che deve portare i conigli a fare accoppiare perché in calore, a quello che deve andare in farmacia e poi lo trovi da tutt’altra parte – racconta Marinolli –. In questo contesto per la prima volta le Polizie Locali sono state inserite nell’ambito dei controlli di Ordine Pubblico, con il riconoscimento dell’indennità di O.P.».

A seguito dei lavori sostenuti da tutti i Comuni coinvolti, poi, a ottobre il Corpo di Polizia si è spostato da Fondo alla nuova sede nell’ex Comune di Malosco. Una collocazione più funzionale, dove sono stati predisposti ambienti spaziosi, luminosi e riscaldati, con vari uffici che garantiscono il distanziamento tra i colleghi per il rispetto dei protocolli Covid e la riservatezza degli utenti che si interfacciano con il Comando.

Ma tornando all’attività svolta nel 2020, per quanto riguarda il rispetto del Codice della strada l’impegno in servizi di controllo si è ridotto notevolmente, anche alla luce delle varie proroghe delle scadenze di documenti e revisioni.

Sono notevolmente aumentate, invece, le violazioni amministrative in tema di cani liberi e abbandono di rifiuti.

«Solo nel territorio dell’ex Comune di Malosco – rivela il comandante – sono state contestate 10 violazioni, di queste 7 pari a 600 euro e una di 1.200 euro, relativa a un frigorifero, per abbandono di rifiuti nelle scarpate o nei boschi».

In ambito penale sono state deferite all’autorità giudiziaria 23 persone per violazioni in materia edilizia, per invasione di proprietà pubblica, per alcuni danneggiamenti e per l’uccisone di animali.

Nel corso dell’anno non è mancata ovviamente la normale attività tra accertamenti anagrafici, presenza a presidio dei plessi scolastici, controlli nei parchi, servizio di trasporto del sangue, presenza ai mercati e alle manifestazioni sportive e culturali (poche, in verità, nel 2020), supporto ai vari Comuni e gestione degli oggetti smarriti.

Infine sono stati rilevati 9 sinistri stradali. «Due dei quali – conclude il comandante – hanno visto la fuga da parte di uno dei veicoli coinvolti, rintracciati successivamente grazie alle telecamere e all’abilità degli agenti intervenuti».

PRESTO SARANNO ASSUNTI ALTRI 2 AGENTI – «Il Corpo di Polizia Locale Alta Val di Non sta lavorando bene, rispondendo agli obiettivi individuati dalla conferenza dei sindaci. Obiettivi che non sono sanzionatori, ma soprattutto di prevenzione».

Parola di Daniele Graziadei, sindaco di Borgo d’Anaunia, capofila della convenzione che vede coinvolti, come detto, anche i Comuni di Novella, Cavareno, Sarnonico, Amblar-Don e Cis.

La conferenza dei sindaci, tra l’altro, ha concordato sulla necessità di procedere all’assunzione di un paio di agenti a tempo indeterminato. Attualmente il Corpo, che conta 3 agenti più uno stagionale, è infatti sottodimensionato, come conferma Graziadei: «Sicuramente l’organico va ampliato, per questo con l’amministrazione di Cavareno stiamo organizzando un concorso per assumere due agenti durante l’anno».

Questo anche alla luce della possibile entrata nella convenzione da parte di altre amministrazioni, in particolare quella di Ronzone, che allargherebbe ulteriormente il territorio da presidiare. Ora bisognerà anche redigere un regolamento con una sala unica di controllo per la videosorveglianza.

Dal punto di vista delle sanzioni, invece, il sindaco conferma l’abitudine diffusa dell’abbandono rifiuti. «Purtroppo è un fenomeno in crescita – ammette Graziadei –. Un aspetto su cui la Polizia Locale, in collaborazione con la stazione e i custodi forestali, sta lavorando molto e bene».