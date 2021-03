Mercato del giovedì e contadino, avanti nel rispetto delle regole

Nel 2021 sono state 210 le ore di controllo da parte della polizia locale. Prezioso il contributo dei volontari dell’Ana incaricati di sensibilizzare la clientela. Le misure adottate saranno probabilmente prorogate fino ad aprile.

Dopo le restrizioni adottate a livello nazionale nel periodo natalizio, che prevedevano la possibilità di esercitare l’attività ambulante solo per il settore alimentare, i mercati cittadini (in particolare il mercato di servizio nel centro cittadino) sono stati riattivati con la presenza di tutti gli operatori.

Già il 7 gennaio scorso l’Amministrazione comunale ha definito criteri e condizioni di svolgimento dei mercati che hanno permesso lo svolgimento in sicurezza delle attività commerciali su area pubblica. Con l’ordinanza del 20 gennaio valida fino al 6 marzo sono state decise le seguenti misure:

Pubblicità Pubblicità

1) lo spostamento in via Belenzani di parte dei posteggi di vendita in via Verdi per mantenere il distanziamento sociale tra i frequentatori del mercato ed evitare assembramenti;

2) agli operatori dei mercati di servizio, dei mercati specializzati, dei posteggi isolati per il commercio su area pubblica e del mercato tipico dell’economia solidale di piazza Santa Maria Maggiore è stato chiesto di adottare idonei accorgimenti per far sì che la clientela acceda all’area di vendita in numero massimo di tre persone contemporaneamente e comunque per il tempo strettamente necessario all’acquisto, nel rispetto della distanza interpersonale.

3) la sospensione del “Mercatino dei Gaudenti” fino al 5 marzo 2021.

Pubblicità Pubblicità



Le misure in essere saranno modulate sulla base dell’andamento dei contagi e delle nuove disposizioni nazionali e saranno probabilmente riproposte fino ad aprile.

Le normative statali e provinciali prevedono inoltre l’utilizzo delle mascherine, sia per gli operatori commerciali, sia per la clientela. Su ogni banco deve essere messo a disposizioni gel igienizzante, in modo da disinfettare le mani prima degli acquisti.

Le attività di verifica sono svolte normalmente dal personale della Polizia Locale che nelle otto edizioni del 2021 ha impiegato complessivamente 42 operatori per complessive 210 ore di controlli.

A questo si aggiunge il prezioso contributo dei volontari della Sezione Ana di Trento, incaricati di sensibilizzare la clientela al mantenimento delle distanze di sicurezza. Ai nostri alpini va il ringraziamento dell’Amministrazione per la disponibilità che sempre garantiscono per tutte le iniziative messe in essere nell’interesse della città.