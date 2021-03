Il «barbatrucco» del sindaco Ianeselli. Ristoranti e mercato cittadino: trova le differenze

Le ultime dichiarazioni del Sindaco di Trento sulla chiusura dei ristoranti hanno un gusto amaro. Egli ha definito un “barbatrucco” quello promosso dalla Provincia che permette a ristoranti e bar attrezzati di continuare a fornire pranzi in “servizio mensa” accogliendo i possessori di buoni pasto e contestualmente aziende private che vanno a sottoscrivere contratti di ristorazione con i locali in questione.

Si apprende che abbia invitato tutti i dipendenti comunali a usufruire soltanto del servizio di asporto per evitare assembramenti e questo ha sollevato molte reazioni.

Risulta però che i posti a sedere nei ristoranti siano già limitati per legge rispetto alla normale capienza proprio con lo scopo di evitare situazioni che non rispettino i distanziamenti fisici vigenti.

Le dichiarazioni rilasciate hanno lasciato passare l’ennesimo messaggio per cui ristoranti e bar sono luoghi ad alto tasso di contagio, cosa finora non ancora provata. Ma la questione non riguarda soltanto gli operatori di categoria ma anche tutti i dipendenti che, anche in ambito comunale, non lavorano in un ufficio.

Ci sono lavoratori che operano costantemente all’aperto in parchi, strade, cantieri o altre mansioni e cercano nella pausa pranzo un ambiente caldo, comodo, in cui mangiare degnamente e poter anche lavarsi le mani e assecondare i normali bisogni fisiologici. L’asporto non può diventare una prassi consolidata neanche per chi lavora in auto.

Ma tornando al Comune, sarebbe bene puntualizzare che se tutti seguissero l’invito del Sindaco tornerebbe agli occhi di tutti come nella nostra città ci sia una cronica carenza di panchine e probabilmente anche i cestini non sarebbero più sufficienti perché è impensabile affidarsi al buon senso di ognuno che si porti la propria immondizia a casa.

Il Sindaco, facendo riferimento alla preoccupante situazione che ci vede in zona arancione, si rivolge quindi ai dipendenti comunali con un invito di prudenza e attenzione che resta comunque indispensabile in questo momento ma non riguarda strettamente una Sua competenza.

Sarebbe invece di Sua competenza la gestione del mercato cittadino che, con alcune limitazioni e accorgimenti, viene però lasciato attivo dando la possibilità di creare altri assembramenti che vanno a coinvolgere fasce d’età molto sensibili al virus che ci sta colpendo.

Stride un po’ questa differente valutazione per cui in un ristorante con posti limitati e facilmente igienizzabili si annidi una fonte pericolosa di contagio mentre al mercato cittadino dove ci si incrocia con molte persone e si toccano e maneggiano moltissimi articoli si pensi di avere una situazione controllabile e gestibile.

Non vorrei si valutassero le cose con due pesi e due misure anche a seconda delle competenze che ognuno ha.

Mauro Corazza