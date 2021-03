Comunità della Val di Non: disponibili le dichiarazioni dei pagamenti relativi alla ristorazione scolastica

A partire da oggi, lunedì 1° marzo, sono disponibili le dichiarazioni dei pagamenti relativi alla ristorazione scolastica riferiti all’anno 2020 e detraibili nella prossima dichiarazione dei redditi.

A renderlo noto è il Servizio Istruzione della Comunità della Val di Non.

Gli utenti interessati a portare in detrazione le spese sostenute relative ai propri figli frequentanti le scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado e formazione professionale della Comunità della Val di Non, possono accedere in autonomia alla dichiarazione.

È possibile farlo da pc, collegandosi al portale genitori all’indirizzo web https://myportal.multiutilitycard.it con le credenziali personali (username e password), oppure da smartphone tramite l’app Meets Food, utilizzando sempre le stesse credenziali di accesso.

La dichiarazione in forma cartacea non verrà più rilasciata dalla Comunità della Val di Non, in ottemperanza a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale.

Le credenziali personali si possono ottenere direttamente all’accesso del portale genitori digitando “Registrati”, inserendo il proprio codice fiscale, il codice PAN o il codice ID comunicati all’inizio di ogni anno scolastico oppure compilando il modulo specifico, reperibile sul sito della Comunità della Val di Non nell’area della “Ristorazione scolastica” alla sezione “Modulistica mense” selezionando il file “Registrazione portale ristorazione scolastica”.

Il modulo va poi inviato all’indirizzo e-mail istruzione@comunitavaldinon.tn.it

In caso di smarrimento o dimenticanza delle proprie credenziali personali di accesso al sistema informatizzato per la gestione del servizio mensa, l’utente deve provvedere in autonomia al recupero delle stesse attraverso la schermata iniziale del Portale Genitori digitando “Recupero password” e inserendo il codice PAN o il codice CARD ID (riportato sulla lettera consegnata ad inizio anno scolastico agli studenti).

Occorre poi inserire l’e-mail utilizzata nel momento della registrazione o il numero del proprio cellulare, tramite i quali saranno inviate le credenziali.