Comunità del Garda: Cristina Santi eletta vice del ministro Mariastella Gelmini

«Care amiche, cari amici, ho il piacere di comunicarvi una notizia non tanto importante per la mia persona, quanto per tutta Riva del Garda: in qualità di vostro sindaco sono appena stata eletta Vice Presidente, oltre che membro del Consiglio direttivo, della Comunità del Garda. Mio compito sarà rappresentare il Garda Trentino. Un sincero ringraziamento di vero cuore a tutti, e in particolar modo ai sindaci di Arco, Nago-Torbole che hanno deciso di puntare sulla sottoscritta. Faremo un grande lavoro comune: perché, al di là delle idee politiche che ciascuno può avere, siamo e saremo, noi del Garda Trentino, una grande e bellissima squadra: ve lo prometto!»

La sindaca di Riva del Garda Cristina Santi annuncia così sulla sua pagina social l’elezione come rappresentante del Garda trentino, nel Consiglio direttivo della Comunità del Garda.

Insieme a lei nel direttivo sono stati eletti: Guido Malinverno, sindaco di Desenzano; Andrea Cipani, sindaco di Gardone Riviera; Giampiero Cipani, sindaco di Salò; Luciano Bertaiola, sindaco di Volta Mantovana; Cristina Santi, sindaco di Riva; Lauro Sabaini, sindaco di Bardolino; Giuseppe Lombardi, sindaco di Malcesine; Maria Orietta Gaiulli, sindaco di Peschiera e Alessandro Gardoni, sindaco di Valeggio sul Mincio.

Il ministro Mariastella Gelmini è stata eletta all’unanimità nuovamente presidente della comunità durante il confronto del 27 febbraio avvenuto in video conferenza.

La ministra nel suo discorso ha ricordato il Presidente onorario Aventino Frau ad un anno dalla scomparsa. «Circa un anno fa, il 12 marzo, Aventino Frau ci ha lasciato. Ritengo inutile ricordare quanto sia stato importante per lo sviluppo del Garda e della Comunità del Garda. Il 10 ottobre scorso a Salò in un incontro molto partecipato, amministratori, studiosi, cittadini hanno approfondito la sua opera e ricordato le tante battaglie politiche di cui è stato protagonista.»

La Comunità del Garda in concreto rappresenta i Comuni e le realtà del territorio della gardesana svolgendo un ruolo di rappresentanza e di coordinamento nel rispetto delle autonomie decisionali dei Comuni e delle altre autorità istituzionali.

La comunità del Garda comprende 55 Comuni nelle Province di Brescia, Mantova, Verona, nelle Regioni della Lombardia e del Veneto, e nella Provincia autonoma di Trento.

“La mia esperienza alla guida della Comunità del Garda, associazione che riunisce i Comuni del lago, continua. Ringrazio tutti i sindaci per la fiducia che hanno voluto rinnovarmi, tra cui quelli di Lasize, Riva del Garda, Peschiera del Garda e Tremosine sul Garda, da poco parte di questa Comunità. Chi mi conosce sa quanto sia legata a questa terra e quanto sia onorata di poter proseguire questo percorso. Il mio ruolo di ministro per gli Affari regionali e le Autonomie non mi distoglierà dal lavoro che con tutti gli amministratori locali gardesani, al di là di ogni appartenenza politica, porterò avanti già nelle prossime settimane. Non ci saranno interessi di parte, ma in ogni battaglia che faremo e in ogni decisione che prenderemo prevarrà uno spirito di collaborazione, di unità e condivisione.» – ha spiegato Mariastella Gelmini

Nel suo discorso ha parlato della pandemia annunciando un riposizionamento del Garda insieme ad una riqualificazione ed una nuova sostenibilità: «Un nuovo turismo per il lago, all’insegna dell’unitarietà» e l’allargamento della base associativa della Comunità con le recenti riadesioni di Riva del Garda e Peschiera del Garda.

È stato inoltre confermato il potenziamento del Nucleo navale Guardia Costiera del Garda e la scelta di aggiornare la legge interregionale vigente sulla navigazione da diporto. Per quanto riguarda la salute e la sanità del lago l’idea è di creare un presidio socio-sanitario territoriale (PRESST) per il Garda bresciano.