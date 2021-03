Belcanto Academy Opera Studio: al via l’anno accademico 2021 alla presenza dell’assessore Mirko Bisesti

Nonostante il periodo non favorevole per la pandemia, ben 54 giovani artisti, cantanti lirici e pianisti, selezionati su oltre 130 domande d’ammissione pervenute da studenti di 27 nazionalità, partecipano in questi giorni a Pergine Valsugana allo stage della Belcanto Academy Opera Studio, che inizia l’anno accademico 2021 presso il Centro Giovani Kairos.

Al via da ieri, 27 febbraio e prevista fino al 3 marzo, l’esperienza di alta formazione nella giornata inaugurale ha visto la presenza dell’assessore all’Istruzione, università e cultura Mirko Bisesti. Nel saluto di benvenuto ai partecipanti l’assessore ha sottolineato “la nutrita presenza degli artisti, a dimostrazione che la lirica e la cultura continuano ad attrarre nonostante l’emergenza sanitaria. Ringrazio gli organizzatori e l’assessore alla cultura Morgan Betti del Comune di Pergine, che ha sostenuto questa importante iniziativa”, ha detto Bisesti.

Dopo i primi tre fortunati anni di attività a Levico Terme, la Belcanto Academy si sposta nella città di Pergine Valsugana. In questo stage, allo scopo di conoscere approfonditamente le qualità vocali, pianistiche ed espressive di tutti gli artisti, viene intrapreso esclusivamente un lavoro sullo studio della tecnica vocale e del repertorio operistico da parte dei docenti stabili: Francesca Micarelli, direttore artistico della Scuola e Massimo Lambertini, direttore generale, coadiuvati dai docenti ospiti Marco Voleri, tenore e direttore artistico del Festival Mascagni, e Giuseppina Piunti, mezzosoprano di fama internazionale.

Il percorso didattico dell’Accademia proseguirà nei prossimi periodi formativi: gli studenti avranno la possibilità, oltre alle regolari lezioni di tecnica e repertorio, di trattare varie discipline, tra cui recitazione, letteratura e storia del melodramma, seminari di foniatria e vocologia, laboratori di musica e vocalità contemporanea, percorsi di attività motoria specifica, seminari di osteopatia e posturologia e neurologia, danza classica di base, dizione e, per i pianisti maestri collaboratori, anche pratica dell’accompagnamento e rudimenti di direzione d’orchestra.

Marco Voleri, livornese, 44 anni, cantante lirico, scrittore e Project Manager, diplomato al conservatorio G. Verdi di Milano, ha frequentato l’Accademia del Teatro alla Scala di Milano e conseguito la laurea specialistica in Canto Lirico. È stato interprete di più di 40 ruoli operistici in Italia e all’estero ed esecutore di più di 100 programmi concertistici in Europa, Sudamerica e Sudafrica in 5 lingue, con repertori sacri, operistici, liederistici e contemporanei. Nel 2015 è stato scelto come tenore solista per cantare “L’Ave Maria” di Vavilov davanti a Papa Francesco. Nel 2020 ha cantato l’inno degli Italiani per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Giuseppina Piunti, celebre mezzosoprano di San Benedetto del Tronto, ha conquistato i teatri di mezzo mondo. Tra le molteplici esperienze, una tournée in Corea del Sud, con l’interpretazione della Carmen in uno spettacolo diretto da Alberto Veronesi per la regia di Giandomenico Vaccari e una serie di rappresentazioni del “Rigoletto” e della “Butterfly”.

Tra gli altri prestigiosi docenti ospiti, William Matteuzzi, titolare del corso presso l’Accademia Chigiana di Siena; Giovanna Lomazzi, casting manager A.S.L.I.C.O e già segretaria di Maria Callas, Franco Silvestri, agente della Lirica International Opera Management di Verona, Orietta Calcinoni, foniatra e otorinolaringoiatra del Teatro alla Scala di Milano, Cordelia Hӧfer-Teutsch, pianista e docente presso il Mozarteum University di Salisburgo.