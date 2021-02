Presentato a Cles il Quinto Consiglio Comunale dei Ragazzi

Nei giorni scorsi si sono svolte le elezioni per la nomina del Quinto Consiglio Comunale dei Ragazzi delle classi V della Scuola Primaria e delle classi I della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo Bernardo Clesio di Cles, e che hanno coinvolto circa 150 alunni. Il Consiglio è stato ufficialmente presentato sabato 27 febbraio nella sala Borghesi-Bertolla della Biblioteca di Cles.

Il Sindaco di Cles Arch. Ruggero Mucchi e l’Assessore Cristina Marchesotti salutano i Consiglieri uscenti, fiduciosi che questa esperienza sia stata positiva, e che serva loro d’aiuto magari come ispirazione a candidarsi ufficialmente nelle future elezioni.

Ad accogliere i neo eletti, i ragazzi del Consiglio Comunale uscente, composto da Jamiro Berghella, Giulio Corradini, Alessia Covi, Elisa Flor, Veronica Fondriest, Caterina Fox, Denny Gabardi, Benedetta Lavillotti, Ermes Mezzena, Michael Moser, Emily Odorizzi, Elena Pezzini, Beatrice Santurari, Jeta Tasholli, Giorgia Visintainer.

Elisa Flor, Presidente del Quarto CCR, si rivolge ai i nuovi eletti: “E’ stato un lavoro divertente ma anche impegnativo, soprattutto per ottenere la piscina! Ci siamo occupati principalmente dell’ambiente, e ringraziamo il Comune per averci dato questa opportunità”.

Cristina Marchesotti, Assessore alle politiche sociali, giovanili e all’istruzione, saluta i nuovi arrivati insieme al Vicesindaco e all’Assessore all’ambiente e territorio Massimiliano Girardi, il quale sottolinea: “Interpretare le richieste della minoranza è stato niente in confronto alle tematiche ed ai problemi che ci ha sottoposto il precedente Consiglio Comunale dei Ragazzi; sono preoccupato al pensiero delle domande che ci verranno poste da voi. Il vostro sarà un lavoro delicato, sarete come sentinelle pronte a segnalare quello che non va o quello che c’è da migliorare nell’ambito comunale”.

L’Assessore alle politiche giovanili Stella Menapace esorta i ragazzi: “Portate avanti le vostre idee, ascoltatevi e ascoltiamoci, al fine di trovare insieme un punto di incontro”.

L’Assessore allo sport, turismo e benessere Amanda Casula, sottolinea che il suo compito coinvolge anche l’ambiente: “Ascolteremo le vostre proposte, e prenderemo in considerazione quelle attuabili; proseguiremo con la richiesta del Consiglio uscente riguardo alla piscina. Pungolateci dove sbagliamo, noi costruiamo Cles per voi”.

Il Sindaco Ruggero Mucchi spiega agli studenti che è necessario lavorare insieme senza cercare di primeggiare, anche se ognuno ha dei ruoli precisi, si raggiunge lo scopo solo se uniti. Prosegue Mucchi: “Il Comune vi dà la possibilità di essere coinvolti direttamente: potrete e dovrete dire la vostra, e dare i vostri suggerimenti. In questo periodo purtroppo le misure sanitarie causate dall’epidemia impongono delle limitazioni, ma voi dovrete dirci cosa ne pensate, soprattutto riguardo alla riqualificazione del centro storico, dovrete ascoltare tutti i soggetti coinvolti nelle piazze, chi ci lavora, chi le utilizza, le persone in base alle diverse fasce di età, dovrete capire come costruire al meglio un luogo pubblico. La piscina è un’opera che verrà realizzata sicuramente; è un percorso logistico ed economico, soprattutto per un problema dato dai consumi energetici; bisogna trovare una soluzione sensibilmente ambientale ma efficace”.

La parola viene ora data a tutti i ragazzi eletti, che a turno si presentano ed espongono brevemente il loro ‘programma elettorale’; prevalentemente i Consiglieri si occuperanno di ambiente, di unità, di uguaglianza, specie nei confronti dei disabili, di arte e di come migliorare la scuola.

In conclusione la Psicologa Dott.ssa Lorenza Dallago, che da dieci anni segue questo progetto, si dice molto soddisfatta dei candidati eletti: “Ho visto in voi molte qualità, soprattutto è emersa la passione e la voglia di partecipare. Dovrete svolgere al meglio il vostro compito, cercando di divertirvi e di stare bene insieme. Il precedente CCR ha realizzato il bollettino “Consigli dal Consiglio”; sarebbe interessante se decideste di portare avanti questa iniziativa”.

Il Comune ha voluto omaggiare i nuovi consiglieri eletti con una teca che in copertina reca un disegno realizzato appositamente per il Comune di Cles dal noto fumettista Fabio Vettori, oltre ad una spilla che attesta l’appartenenza al CCR.

Questi i ragazzi eletti della Scuola Primaria ed il motto con il quale si sono candidati: Alessandro Barbi: ‘La natura è la nostra casa, difendiamola!!!’, Emma Bonetti: ‘Insieme per la scuola!!!’, Mia Chilovi: ‘Se mi voterai la scelta giusta fari!!! PIù giochi per tutti!!!’, Sofia Dal Poggetto: ‘Un giardino per la nostra scuola = bambini più felici e un mondo più sano’, Alex Ferrari: ‘Se mi voterai di certo non sbaglierai e più bello il Comune farai!!!’, Leonardo Gentilini: ‘Uniti nella diversità’, Armin Mezzena: ‘Viviamo per il bene di Cles!’, Cristian Rauzi: ‘Meno noia in ogni lezione porta più gioia e più attenzione!!!’, Giovanni Santuari: ‘Riempiremo l’oceano di luce’.

Questi i ragazzi eletti della Scuola Secondaria ed il motto con il quale si sono candidati: Nicolò Tolotti: ‘Sii gentile e abbi coraggio’, Kevin Cami: ‘Tutti dobbiamo avere una famiglia, pure gli animali, e non dobbiamo mai dividerci…’, Dragan Simonovski: ‘Viviamo la scuola creiamo il futuro’, Ambra Micheli: ‘Rispettiamoci sempre!!!’, Erika Manasieva: ‘Credi in te stesso!’, Sara Lorenzoni: ‘Il mondo siamo noi. Noi siamo l’arte!’, Carolina Nebl: ‘Stare insieme per vivere in armonia!!!’, Nicholas Odorizzi: ‘Strade e ciclabili sicure, parchi più attrezzati per tutti gli sport e illuminati!!!’, Sofia Selber: ‘Esprimiti senza pensare al giudizio della gente’.

