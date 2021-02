Olimpiadi a Pinè. Fugatti:”Baselga località prescelta”. Santuari:”A breve partiranno i lavori per lo stadio”

Ci saranno anche oggi i campionati assoluti italiani di pattinaggio a Baselga di Pinè. Alle gare di Allround e di Sprint di ieri hanno partecipato, fra il pubblico, molti personaggi delle istituzioni. Primi fra tutti c erano Maurizio Fugatti ed il sindaco di Baselga di Pinè Alessandro Santuari.

Santuari, parlando alle persone radunate prima delle premiazioni, dice di aver colto l’occasione dei Campionati italiani per coinvolgere nell’avventura delle Olimpiadi 2026 alcune delle maggiori personalità territoriali.

Le Olimpiadi, secondo lui, sarebbero infatti di fondamentale importanza per l’altopiano e per il Trentino. Un’occasione da non perdere.

Il sindaco ha continuato :”Siamo lieti di avere la compagnia del presidente della Provincia Fugatti, di importanti dirigenti, rappresentanti dei vari settori, del presidente del consiglio provinciale, della senatrice Elena Testor, della Federazione italiana e internazionale sport ghiaccio e dei tanti volontari e appassionati che da decenni credono in questo posto come sede naturale del pattinaggio per le Olimpiadi 2026.

Voglio ringraziare veramente tutti per la passione e per l impegno e fare i miei complimenti agli atleti. Pinè in questa avventura e in questo risultato ci crede veramente. Porteremo un grande contributo a Pinè, al Trentino e all’Italia intera.”

E’ stato poi il turno di Fugatti che si dice molto fiducioso per il 2026:” Siamo qui perché oggi è una giornata importante per i campionati italiani assoluti di pattinaggio sul ghiaccio che mette ancora una volta Baselga al centro con le sue capacità, con la sua professionalità e con le strutture. Baselga si dimostra anora una volta in grado di organizzare importanti eventi di questo tipo.– ha continuato poi il Presidente-Ora siamo concentrati sul 2026 e concordi sul fatto che Baselga sia dall’inizio la località prescelta per questa disciplina.

Da parte della provincia c è volontà di arrivare a svolgere qui le Olimpiadi. Ci mettiamo impegno massimo, siamo oggi qui anche per questo, per dimostrare che siamo consapevoli di quanto sia importante questo lavoro per il territorio. Grazie! E complimenti a tutti gli atleti.”

Sembrerebbe dunque confermata Baselga come sede per il pattinaggio; i lavori per lo stadio, ci dice Santuari da noi intervistato, cominceranno il prima possibile, per ora, il comune sta facendo partire la prima fase :”Adesso comincerà la fase di progettazione; dobbiamo stringere i tempi e partire subito.”