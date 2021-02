Montagnaterapia, il progetto inclusivo di Luca Stefenelli

“Sono una guida escursionistica e credo nella Montagnaterapia. Camminare in un bosco abbassa i livelli di cortisolo, l’ormone dello stress. Fa bene a tutti e in particolare alle persone con disabilità. Ho lavorato con rifugiati e richiedenti asilo, poi ho scelto la montagna per contribuire quotidianamente al benessere dei gruppi che accompagno”.

Questa è la presentazione di Luca Stefenelli che appare sul sito “Montanamente”, da lui fondato insieme ad un collega. Dopo aver conseguito laurea in Scienze Politiche – specializzazione in Diritti Umani e svolto alcune esperienze lavorative, decide di intrecciare due mondi che lo appassionano per cui si è formato; accompagnatore del territorio di media montagna e nel sociale ambito disabilità.

L’estate scorsa l’abbiamo incontrato condurre con professionalità piccoli gruppi di turisti sui sentieri del Brocon, mentre il 24 febbraio 2021 nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Rete Riserve val di Cembra e Avisio lo ritroviamo in un incontro online dal titolo “La montagnaterapia, dalla teoria alla pratica” sulle attività nella natura per persone con fragilità.

Stefenelli Luca ha partecipato a progetti di educazione ambientale e alternanza scuola-lavoro, creando così le basi per una professione nuova e sfaccettata, la montagna come luogo che favorisce il benessere e la crescita personale delle persone anche le più vulnerabili.

Secondo il relatore il termine Montagnaterapia è ambiguo, perché lo si associa a “terapia”, quindi ad una patologia da curare tramite equipe medica e protocolli. In realtà nelle sue esperienze non sono presenti questi aspetti.

Quattro sono gli ambiti della Montagnaterapia: salute mentale, dipendenze, disabilità psico-fisica e malattia oncologica. Per tutti è possibile svolgere varie attività che vanno dalle escursioni e trekking, arrampicata, speleologia a sport invernali.

Dal punto di vista operativo per effettuare un’uscita ben strutturata occorre la presenza di operatori professionisti più i volontari, stabilire la destinazione e la frequenza delle gite, si conclude con un briefing.

I fondamenti storici della Montagnaterapia si trovano nella Legge 13 maggio 1978, n.180 di Franco Basaglia, psichiatra e promotore della riforma psichiatrica in Italia, con l’intento di guardare alla persona nella sua interezza, non solo alla disabilità.

Ecco quindi che la montagna si presta bene ad attivare questi aspetti tramite il cammino.

Inoltre la Montagnaterapia favorisce il riavvicinamento tra operatori e utenti, perché nel camminare su strada o sentiero, tutti devono affrontare difficoltà ed esigenze (salita, fatica, caldo, sete…).

Tra le tappe principali segnaliamo il convegno organizzato da “Famiglia Cristiana” dal titolo “Montagna e Solidarietà” nel 1999, poi le prime attività del gruppo Lazio anni 2000/2001.

In Trentino nasce a Riva del Garda nel 2003 il gruppo “Sopra i Mille”, in seguito la pratica si diffonde a livello nazionale, ora divisa in macro-zone. Numerosi i convegni, articoli scientifici e corsi di formazione per operatori, in particolare “La montagna è una medicina” organizzato a Pordenone. Nel 2014 si è svolto in Sardegna il convegno itinerante “Sentieri di libertà” che ha prodotto un libro e un film (vedi trailer “Semus fortes”).

Interessante la pubblicazione con prefazione di Enrico Camanni: “In su e in sé. Alpinismo e psicologia” di Giuseppe Saglio e Cinzia Zola.

Quali sono i benefici della Montagnaterapia? – Apporta giovamento alla salute fisica (esercizio aerobico, respiratorio, cardiovascolare, controllo del peso e alimentazione), stile di vita (puntualità, vestirsi adeguatamente, preparazione zaino, gestione acqua/cibo), è un antidepressivo, abbassa ormone dello stress, ci si confronta con i propri limiti, migliora autostima e fiducia in se stessi e lotta contro i pregiudizi.

Nel 2018 in Scozia alcuni medici hanno prescritto “dosi di natura” ai loro assistiti, a conferma dell’evidenza scientifica di questa buona pratica.

Attualmente Luca Stefenelli collabora con diverse associazioni/enti che si occupano di disabilità come Anffas nuova casa Serena, AbC Irifor (ciechi), AIPD (sindrome Down), Open Alps (montagna accessibile). Infatti anche il turista con disabilità ha bisogno di accedere alla montagna, non solo i disabili residenti in provincia.

Tra le mete in montagna segnaliamo il vecchio sentiero della Grande Guerra che dal rifugio Lagazuoi raggiunge la vetta a quota 2778. E’ un percorso sterrato con caratteristiche che lo rendono idoneo a persone con mobilità ridotta o con carrozzina (joëlette).

Altre iniziative nell’ambito di Pergine festival, far conoscere il territorio camminando scalzi lungo il torrente Fersina e sperimentare altri sensi oltre la vista, oppure l’escursione serale per ciechi e ipovedenti “I sensi in cammino” organizzata dalla Rete Riserve val di Cembra Avisio al monte Barco di Albiano nell’estate 2020.

E’ stata raggiunta la 3^ edizione “Quasi amici” 2021 con l’associazione AIPD (sindrome di Down) e le scuole superiori per creare relazioni inclusive e di amicizia.

Oltre a far conoscere il territorio, i giovani si sono messi in gioco aiutandosi e ciò ha contribuito a superare i propri limiti e paure immaginarie, migliorando l’autostima (tra le destinazioni le miniere del Calisio, Soprasasso, sentieri nelle grotte). In taluni casi sono stati gli stessi ragazzi Down ad aiutare i compagni in difficoltà, rovesciando pregiudizi e stereotipi. Esperienze interessanti ed emozionanti per tutti i partecipanti, operatori, volontari, disabili e studenti.

L’invito rivolto al termine dell’incontro online di Luca Stefenelli è quello di fare una mappatura del territorio e creare sentieri attrezzati adatti e accessibili a persone e turisti con disabilità, individuando anche in val di Cembra questa opportunità.