Melinda lancia «Le piccoline»: le mele a misura di bambino rispettose dell’ambiente

“Le Piccoline Melinda” sono pronte a conquistare gli scaffali dei migliori punti vendita della grande distribuzione con una veste tutta dedicata ai bambini.

La scelta di puntare su un posizionamento specifico sul target bimbo, vista la misura ridotta dei frutti che sono perfetti quindi per la manina di un bambino, oltre alle ottime caratteristiche organolettiche che queste mele posseggono, è stata avvalorata da una ricerca sui consumatori che ha permesso di arrivare all’ideazione di questo progetto in risposta ad una specifica esigenza delle mamme: quella di far mangiare più frutta ai propri figli.

Nascono così “Le Piccoline Melinda”, cinque piccole mele della varietà Isaaq racchiuse in un pack a forma di speciali mezzi di trasporto: un nuovo modo di mangiare le mele divertendosi, ideale per educare i propri figli a compiere scelte alimentari equilibrate.

Il trucco sta proprio nelle confezioni, completamente in cartone, che possono essere riutilizzate e trasformate in simpatici giocattoli tutti da collezionare. Una scelta quindi anche rispettosa dell’ambiente, grazie alla quale il consumatore può dare nuova vita e funzionalità al packaging, altrimenti riciclabile nella carta.

Anche il gusto tuttavia per colpire nel segno è importante ed Isaaq è perfetta per i piccoli consumatori poiché si distingue per una spiccata croccantezza, un gusto appagante grazie al giusto equilibrio tra la componente zuccherina e l’acidità rinfrescante. Possiede inoltre un deciso colore rosso vivo, altro elemento importante per attirare l’attenzione dei più piccoli.

Una delle regole consolidate per rendere appetibile il cibo ai bambini, anche quelli più reticenti, è trasformare il pasto in un momento piacevole associando elementi positivi al cibo . Così è naturalmente anche con la frutta, spesso non amata dai più piccoli, eppure così importante per un’alimentazione equilibrata. Da qui la scelta di personalizzare i pack de “Le Piccoline Melinda” dando la forma di aeroplano, di treno, di autobus o di sottomarino e con colori e fantasie sempre diverse tra loro e tutte da collezionare per trasformare una pausa sana in un momento leggero e divertente.

L’idea di Melinda di variare il proprio packaging è stata resa possibile dall’utilizzo dell’innovativa tecnologia di stampa digitale, garantita dal partner fornitore Ghelfi Ondulati che consente di produrre confezioni con grafiche diverse una dall’altra anche in numeri illimitati.

Questa tecnica di stampa è stata utilizzata da Melinda anche in altre occasioni come, per esempio, per il progetto “In compagnia di Melinda il tempo vola”, lanciato durante il lockdown della scorsa primavera per essere vicino alle famiglie in un momento davvero molto delicato.

“Le Piccoline Melinda” sono quindi una merenda sana e a misura di bambino, la strategia perfetta per intercettare il target responsabile d’acquisto, con figli o nipoti in età pre-scolare e offrire una soluzione per avvicinarli al consumo di frutta.