“Isole Ecologiche Calliano”: le minoranze presentano una mozione

I cittadini che pagano puntualmente la tassa sui rifiuti sono profondamente e giustamente adirati per il disservizio subito, in quanto ormai è abituale vedere le isole ecologiche in condizioni indecenti con rifiuti sparsi ovunque e i contenitori stracolmi a discapito anche di una raccolta differenziata di qualità.

Abbiamo raccolto molte lamentele da parte dei Cittadini di Calliano per la suddetta situazione.

Oltre agli intollerabili danni alle famiglie, alle imprese e al territorio è innegabile il danno di immagine al nostro paese.

L’Amministrazione Comunale, in quanto tale, non può essere esente da responsabilità dirette, perlomeno in termini di controllo, vigilanza e scelte politiche di gestione.

È questa la premessa della mozione presentata dal gruppo di minoranza «La Tua Calliano» e firmata da Stefano Battisti, Karol Matuzzi, Maria Pia Mineo, Rolando Goller e Marco Pompermaier (foto) che impegna il Sindaco e la sua giunta a chiudere con un cancelletto le isole ecologiche già delimitate in modo tale da evitare il conferimento di rifiuti da parte di cittadini non residenti a Calliano (Turismo ecologico); A verificare gli svuotamenti periodici dei rifiuti e, nel caso in cui gli stessi non dovessero essere rispettati, provveda a defalcare la quota spettante del servizio; Ad informare e sensibilizzare la cittadinanza sul rispetto del calendario della raccolta settimanale in modo tale che ogni cittadino possa essere consapevole di quando conferire e farsi parte attiva nel controllo, dando la possibilità a tutti di segnalare eventuali disservizi e ad accertarsi che il personale preposto controlli la regolarità del servizio.

