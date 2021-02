Febbraio, finisce il ‘mese dell’amore’: ultimi consigli per una buona relazione

Con questo ultimo articolo dedicato al mese di febbraio, anche chiamato ‘mese dell’amore’ per via della festa degli innamorati, si conclude la serie di articoli inerenti il sentimento dell’amore, ma sta per nascere una nuova rubrica a cui tutti possono rivolgersi per scrivere, in completo anonimato, le proprie riflessioni o problematiche inerenti le relazioni sentimentali.

In questo mese abbiamo avuto una ricorrenza ormai tradizionalmente conosciuta come San Valentino. Il 14 febbraio le coppie di innamorati hanno l’occasione di festeggiare. È una ricorrenza riconosciuta in Europa, in America e in Oriente. Nell’antica Roma era una festa legata al ciclo di morte e rinascita, alla sovversione delle regole.

Questo ciclo si potrebbe rivedere anche quando nasce una nuova coppia: si sovverte l’ordine del singolo che va oltre se stesso e il tipo di vita che avuto fino a quel fatidico incontro in cui cambia tutto e insorge qualcosa di nuovo. I due individui non sono più soli, ma diventano una coppia che è più della semplice unione di due persone

Per concludere quindi si desidera donare ancora qualche spunto di osservazione su questo sentimento meraviglioso quale è l’amore tra due persone. Proviamo a pensare ai limiti e ai confini che ci sono o meglio che ci dovrebbero essere tra due innamorati. All’inizio del rapporto, sembra che essi non siano necessari, perché tutto appare magico e meraviglioso in presenza dell’altro.

Anzi non è mai sufficiente il tempo per stare insieme: le ore passano troppo velocemente e non bastano mai. Ma poi con il passare dei mesi e degli anni, se ci dedichiamo troppo a chi amiamo, perdiamo i nostri spazi e di conseguenza anche quelle piccole cose, quel mistero che hanno attratto proprio il nostro partner.

In questo caso incorriamo in due rischi: il primo è che se facciamo troppo si abitua l’altro nel fare poco o nulla per la coppia, per la casa, per i figli; il secondo rischio è che togliamo a chi amiamo la possibilità di esprimersi nella propria individualità e a favore della coppia stessa. In questo modo è molto facile arrivare ad uno scontro senza via d’uscita, oppure ad un allontanamento per dedicarsi maggiormente ad interessi esterni che non alimentano, anzi danneggiano la relazione sentimentale.

Inoltre, se non si mantengono i confini si rischia anche la dipendenza l’uno dall’altro: in questo sistema uno dei due componenti della coppia diventa dominante e ha bisogno di avere il controllo su tutto quello che riguarda il partner.

Quest’ultimo, a sua volta, può godere della dominanza rafforzando la dipendenza e la forza dell’altro o, dopo un determinato periodo di tempo, può iniziare a lamentarsi del tipo di relazione sentimentale che sta vivendo fino ad attivare comportamenti di ribellione più o meno forti o espliciti pretendendo una libertà che assomiglia più ad una fuga che ad un vero senso di indipendenza.

Ed è proprio in questo contesto che si fugge da un rapporto che si credeva amore per entrare in una successiva relazione, ma purtroppo simile a quella precedente in una sorta di coazione a ripetere che non permetterà un reale cambiamento.

A questo punto viene il dubbio se effettivamente il partner tanto adorato avesse veramente le qualità decantate o fosse solo una proiezione dei desideri dell’altro o ancora la volontà di convincere gli altri e se stessi che quella persona era veramente giusta per noi. Anche se si ascoltavano le parole di chi ci stava vicino e ci conosceva da sempre, non le volevamo prendere in considerazione per non distruggere l’idea che ci eravamo fatti di chi eravamo tanto convinti di amare.

D’altra parte se non si sbaglia, se non si va al di là del conosciuto, dei consigli degli altri, se non si rischia, non abbiamo la possibilità di sperimentare l’amore. L’importante è comunque, non cadere nel desiderio eccessivo, coltivare il nostro equilibrio emotivo e fidarsi del nostro intuito e capacità di discernimento che comunque si sviluppa anche grazie alle parole di chi ci stima e ci vuole bene.