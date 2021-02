Dal 6 marzo al via il nuovo Dpcm che comprende Pasqua e Pasquetta: cosa c’è sapere

Il nuovo Dpcm potrebbe essere valido per un mese e quindi le restrizioni resteranno in vigore anche a Pasqua e Pasquetta, scadendo il 6 aprile.

Dal 27 marzo, in zona gialla, è possibile partecipare a spettacoli all’interno di sale teatrali, sale da concerto e cinema, purchè gli eventi siano svolti con posti pre – assegnati e venga rispettata la distanza interpersonale di un metro.

Sempre dal 27 marzo è previsto l’accesso ai musei nel weekend su prenotazione. Nella stessa data scade inoltre il divieto di spostamento tra regioni, ma molto probabilmente il divieto sarà prorogato con un decreto fino al 6 aprile. Palestre e piscine rimangono chiuse per tutta la durata del nuovo Dpcm.

E’ permesso fare attività motoria all’aperto (bici, corsa, camminata) e agli agonisti è concesso allenarsi. Non è possibile recarsi nelle seconde case dove è presente la zona rossa o arancione. In zona gialla tutti i negozi sono aperti ed è possibile ricevere visite anche da persone che non siano parenti, ma rimangono vietate le feste, anche se all’aperto.

E’ consentito inoltre, solo al nucleo familiare, spostarsi nelle seconde case anche se sono situate fuori regione. I centri commerciali continuano a essere chiusi nei weekend. In zona gialla i bar e i ristoranti sono aperti fino alle 18 e fino alle 22 è consentito l’asporto.

In zona arancione tutti i negozi sono aperti e per quanto riguarda bar e ristoranti valgono le stesse restrizioni della zona gialla. In zona arancione è inoltre possibile recarsi nelle seconde case così come nella zona gialla.

In zona rossa tutti i negozi sono chiusi, compresi barbieri e parrucchieri, a eccetto dei negozi che vendono beni di prima necessità.

La scuola rimane in presenza per gli alunni dell’infanzia, dell’elementari e delle medie. Per quanto riguarda le superiori la didattica in presenza è assicurata al 50% e fino a un massimo del 75%.

Sulla base del quadro epidemiologico non è da escludere, specialmente in zona arancione, che ci siano delle restrizioni sulla didattica in presenza e sull’utilizzo delle mascherine nei bambini fra 6 e 11 anni.