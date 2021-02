Addio Ugo Rossi al Patt: si apre una nuova stagione della politica trentina

La politica trentina sta vivendo un momento di cambiamento. Devo dire che un po’ me lo aspettavo, ma non per iniziativa dell’ex Presidente Ugo Rossi.

Dopo poco più di vent’anni lasciare il Patt per lanciare un’OPA all’area moderata di centro mi ha lasciato interdetto. Le reazioni nel Patt non sono certo mancate. Il segretario Marchiori e l’ex senatore e storico segretario Panizza hanno dichiarato la loro sorpresa, ma in perfetto stile da difensore all’italiana hanno ricordato che anche altri prima di Rossi avevano lasciato il partito (l’ex onorevole Ottobre e l’attuale Presidente del Consiglio provinciale Kaswalder), ma il partito è rimasto perché la storia autonomista è molto longeva e non è mai stata di un solo protagonista.

Vero, ma lo scossone interno è stato forte e forse non tanto indolore se come appare plausibile altri seguiranno l’ex Presidente della Provincia nella nuova avventura. Pare persino che anche l’ex Vicepresidente della Giunta Olivi sia persuaso dal fatto di far evolvere il centrosinistra – autonomista con nuove esperienze politiche.

Se Ugo Rossi vuole sviluppare il progetto nazionale di Azione di Calenda sul piano territoriale, non altrettanto si può dire delle dichiarazioni di Olivi che non ha ancora chiarito i contorni di una sua iniziativa.

Quello che rimane assolutamente una certezza é però che Rossi e Olivi sono ormai arrivati al limite dei tre mandati e probabilmente cominciano a fare delle valutazioni anche sulle loro future posizioni politiche personali.

Le loro iniziative, o per meglio dire per ora solo quella di Rossi, sono preordinate ad un’evoluzione nell’alveo del centrosinistra – autonomista. Quello è il perimetro politico, ma appare strano che due politici a fine corsa abbiano ancora la sopita ambizione di rappresentare la leadership di progetti politici innovativi.

Non so se gli elettori abboccheranno e soprattutto quanto consenso saranno in grado di recuperare fuori dai confini del Patt e del Pd.

Il merito di Ugo Rossi è stato però quello di capire che uno spazio lasciato vuoto c’è e va colmato e di aver posto una questione politica non dando per scontata una rivincita vittoriosa alle provinciali 2023.

Adesso credo che anche l’Upt dovrà decidere se evolversi in un Cantiere politico come era in procinto di fare già nel 2016 o se invece cercherà di consolidare l’alleanza con Azione di Calenda – Rossi mantenendo una sua specificità come accaduto nelle comunali di Trento del 2020 con l’elezione dell’ assessora Maule e del consigliere Tomasi.

Credo però che per vincere alle provinciali 2023 serva altro. Recuperare il gap delle elezioni del 2018 non sarà una passeggiata e serviranno ben altri protagonisti perché Rossi e Olivi già c’erano, ma la vittoria non è arrivata lo stesso.

Il centrodestra e la Lega non staranno certo a guardare e immagino che la reazione a queste iniziative sarà giocata dapprima con le leve dell’amministrazione e poi facendo tesoro dell’esperienza delle comunali del capoluogo dove non si era trovata una sintesi unitaria e avevano prevalso logiche personalistiche.

La vittoria al primo turno del “nuovo” centrosinistra del Sindaco Ianeselli deve aver pur insegnato qualcosa e alle provinciali sarà una partita tutta da giocare.

A cura di Andrea Merler