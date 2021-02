Vandali in azione nella notte a Ravina

Qualche asse accatastata, altre spaccate in due è quello che resta di una tavola e delle panche in legno vandalizzate l’altra notte al parco di Ravina. “Fa molta rabbia, ma anche sconforto e desolazione, vedere come vengono trattati i beni comuni… comuni di tutti… bambini, giovani o adulti che siano. Custodiamo gelosamente il rispetto per le cose, nostre e di tutti, che sia un biglietto da visita e NON un optional”!

E’ l’amaro commento postato sulla pagina Facebook della Circoscrizione.

Purtroppo, come è successo l’altra notte sui gradini di un Nettuno che in piazza Duomo è stato da poco restaurato, c’è chi si diverte così. Educazione e senso civico ai minimi termini, ma voglia solo di fare una bravata – che però è bene ricordare che si tratta anche di un reato – con la certezza dell’immunità.

Si perché questi piccoli reati di fatto non vengono perseguiti e il farla franca non fa altro che innescare la voglia di emulazione. Il danno di Ravina è consistente e fino a quando non sarà riparato, crea anche una situazione a rischio per chi frequenta il parco.

Di certo l’arrivo di temperature più miti, affiancate al coprifuoco da pandemia rendono tutto più facile per chi vuole agire col favore dell’oscurità, per divertirsi come può.

Ma se succede a Lavis, a Trento, a Ravina ed in altri centri del Trentino diventa opportuno riflettere su questi episodi di nullità.

