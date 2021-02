Piccole Colonne: dopo in drammatico anno si guarda al 2021 con speranza

L’anno 2020 sarà ricordato da tutti come un anno decisamente infelice a causa della pandemia. Per la l’Associazione però il ricordo di questo terribile anno sarà legato ad altri due eventi dolorosi.

Prima di tutto l’aggravarsi della malattia del Presidente Anesi che dal 2018 lottava con tutte le sue forze e la sua tenacia contro un male che, invece, un po’ alla volta ha avuto la meglio su di lui. Presidente dell’Associazione Piccole Colonne APS dal momento della sua costituzione avvenuta il 5 marzo 1988, per 33 anni si era impegnato nell’attività dell’Associazione: nei limiti del tempo disponibile per il periodo in cui ancora lavorava e a tempo pieno dal momento in cui era andato in pensione.

Sempre alla ricerca di finanziamenti per il Concorso un Testo per noi e il Festival della Canzone europea dei Bambini, è stato anche l’infaticabile organizzatore dei momenti conviviali (era un fantastico cuoco!), e di tutti i momenti aggregativi come i week end sulla neve a Pejo (quasi tutti i bimbi del coro hanno iniziato a sciare in quell’occasione).

Lascia un vuoto incolmabile e la consapevolezza che proseguire senza di lui non sarà facile anche se la sua richiesta è stata esplicita: “Il coro deve proseguire la sua attività!” In occasione del suo funerale le ex Piccole Colonne hanno preparato una lettera commovente per capire a pieno chi fosse il loro presidente.

L’altra grossa “tegola” cascata sulla testa del coro nel febbraio 2020 non è mai stata resa nota nella speranza che si risolvesse. Ora è passato un anno e tutte le indagini fatte non hanno portato risultati quindi ora è possibile raccontare quanto successo.

Nel febbraio 2020 il Presidente Anesi si era recato presso l’Ice Rink di Baselga di Piné dove, in un locale-magazzino condiviso con un’altra associazione, era stata deposita la scenografia del Festival dopo l’edizione 2018. Voleva controllare che tutto fosse a posto in vista della nuova edizione che si doveva svolgere in aprile. Però aveva trovato il locale completamente vuoto! A nulla erano valse le ulteriori ricerche, la successiva denuncia di furto fatta ai carabinieri, le richieste di info rivolte, in più riprese, alla comunità.

La scenografia, formata da 6 pezzi di plexiglas alti 6 metri, da una pedana che, per essere spostata necessitava di almeno 6 persone considerato il peso e la dimensione, tutto il legname che formavano le scale, le ruote e tutte le altre cose presenti sul palco non è più stata ritrovata. Un furto inspiegabile senza nessuna apparente motivazione.

Ora le piccole colonne guardano al 2021 con speranza: «dobbiamo farlo perché crediamo nel valore sociale, culturale ed educativo della nostra attività.» – Dicono

E lo faranno con molti progetti in via di definizione. È aperta la 16.a edizione del Concorso “Un Testo per noi” . Il termine ultimo per l’invio dei testi è il 15 marzo. Alcuni giorni fa è stato pubblicato sul canale Youtube del coro, che ha superato le 17.000.000 di visualizzazioni, il video del brano “Un tipo speciale”, realizzato con la tecnica del “virtualcoro” unita ad alcune immagini animate.

Il brano, realizzato su testo scritto da una classe di Montone di Mosciano Sant’Angelo e musicato da Al Bano Carrisi, affronta un problema di bullismo… sul rigo musicale! Il testo era fra i vincitori la 15.a edizione del concorso “Un Testo per Noi”.

Infine stanno proseguendo le lezioni con i coristi ed è in cantiere il video della canzone “L’artista distratta” nata dalla 7.a edizione del Concorso “Un Testo per noi“. Anche in questo caso il virtualcoro integrato con immagini animate.