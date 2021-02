Le Ali della Coccinella: volontari sempre pronti a volare in aiuto

In questo momento di grande crisi c’è ancora chi è disposto ad aiutare. Le Ali della Coccinella è un’associazione no profit con sede a Povo, che offre trasporto gratuito ed esclusivo in Trentino a tutte le persone che devono sottoporsi a visite mediche, terapie, ricoveri, Day Hospital e analisi, che si trovano in difficoltà nel raggiungere centri ospedalieri, poliambulatori e ambulatori privati.

Sono un gruppo affiatato di dodici volontari fissi, più altri che vanno e vengono, che offrono questo servizio in tutto il territorio (comprese le valli) ormai da undici anni.

La fondatrice, Annalisa Ravagni, è una donna molto forte e coraggiosa che ha dedicato e dedica tutt’ora la sua vita al volontariato. Fin da quando era molto giovane ha fatto la volontaria ed oggi dona le sue giornate interamente a Le Ali della Coccinella: dalle sei alle otto ore al giorno, e anche di più se necessario. “Capisco bene cosa si prova a lavorare e aiutare una persona cara che sta male: spesso risulta molto impegnativo” afferma Annalisa che nel 2019 ha visto suo marito morire di cancro e gli è stata vicina fino alla fine.

L’hashtag che accompagna la sua vita però è #NonMollareMai: “Guardo sempre avanti, mai indietro”. Annalisa vorrebbe sensibilizzare di più al volontariato: è un’attività essenziale soprattutto nella situazione economica in cui si trovano oggi moltissime famiglie. Servono molti più volontari, più giovani che abbiano voglia di fare e la passione per aiutare il prossimo.

Quali obiettivi siete fieri di aver raggiunto quest’anno?

“Il nostro obiettivo principale è sempre quello di farcela con le spese. Siamo una onlus che si autofinanzia interamente. Quest’anno la Provincia ci ha permesso di partecipare a un bando di concorso a gennaio, grazie al quale abbiamo ottenuto un contributo ma è stata l’unica volta in cui abbiamo avuto questo sostegno. Solo nell’arco del 2020 siamo riusciti a fare più di seicento interventi e numeri del genere non possono che renderci felici.”

A causa della pandemia le richieste sono aumentate parecchio?

“Sì, sono aumentate tanto. Oltretutto durante il lock-down abbiamo deciso di offrire anche un servizio aggiuntivo, ovvero portare le spese a domicilio a chi era costretto a casa per una quarantena. Ogni giorno abbiamo portato più di novanta spese, e non solamente a Povo ma anche a Cognola e Villazzano. Tutto sempre gratuitamente. È stata necessaria una grande organizzazione.”

Da dove arriva la maggior parte dei finanziamenti?

“Principalmente arrivano da aziende private e da privati cittadini che magari hanno usufruito del nostro servizio. A tal proposito vorrei ringraziare in particolare Itas che ci ha offerto e continua a offrirci un grande sostegno, Giacca Mauro della ditta Giacca che l’anno scorso ci ha fornito un furgone da utilizzare per il trasporto delle persone, Mazzalai Serramenti che anche ci mostra sempre il suo sostegno, la Cassa Centrale che contribuisce annualmente e tutti i privati cittadini che credono in noi. Ultimi, ma non per importanza, vanno ricordati tutti i membri del team che si dedicano a questa attività, soprattutto in questo periodo in cui sono scesi comunque in campo rischiando la loro salute.”

È felice del team che si è creato?

“Moltissimo! Siamo in dodici volontari fissi, un gruppo affiatato che lavora con dedizione e passione. Un obiettivo per quest’anno però, è sicuramente quello di trovare altri volontari; soprattutto nelle valli, che quindi abbiano sede lì e siano disponibili se ci arriva qualche richiesta della loro zona.”

Collaborate con qualcuno al momento?

“Abbiamo iniziato una collaborazione con il centro Margherita Grazioli: gli anziani che hanno bisogno di essere vaccinati e che non riescono a effettuare la prenotazione on-line possono chiamare il centro che fissa loro un appuntamento, mentre noi ci occupiamo poi del trasporto. Collaboriamo anche con il Polo sociale e con Pronto Pia, una sezione del comune di Trento che si occupa specificatamente di anziani.”

In Trentino c’è abbastanza attenzione a queste problematiche?

“Secondo me no. Mi chiedo proprio cosa stia facendo la Comunità di Valle e più in generale la regione intera. Ho spesso cercato di smuovere le cose, e forse qualcosa sta cambiando, ma troppo poco. Bisogna fare di più. Tutti parlano dell’emergenza coronavirus ma non dobbiamo dimenticarci che tutto il resto c’è ancora: riceviamo moltissime chiamate per persone che devono essere portate in oncologia, in centri di protonterapia o anche che devono essere sottoposte a interventi chirurgici. Noi ci siamo mossi sempre dietro le quinte ma è importante sensibilizzare di più al volontariato in generale: servono più volontari, più giovani. Ci deve essere qualcuno che smuova le acque in questo senso.”

Un incontro stimolante quello avuto con Annalisa. Lei e il suo team sono un esempio di impegno e coraggio che tutti dovremmo cercare di seguire o perlomeno sostenere. Spero, e sono sicura sarà così, che vadano avanti con questo progetto, che vengano sostenuti sempre di più e che trovino nuovi volontari pronti ad aiutare.

Ed il loro lavoro è da sottolineare soprattutto in un momento come questo in cui, mentre tutti ci lamentavamo perché molti anziani non riuscivano a prenotare on-line, loro pensavano e trovavano un modo per risolvere questa difficoltà, oltre a tutte le altre.

Persone che cercano soluzioni invece che problemi: proprio ciò di cui abbiamo bisogno.