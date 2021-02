In attesa del programma ufficiale, finanziati i festeggiamenti per il gemellaggio

E’ di 52 mila e 500 euro la cifra stanziata per il festeggiare il gemellaggio di Gardolo con Neufahrn bei Freising che risale al 1983 in attesa che si possa definire un programma di eventi, pianificando anche i reciproci viaggi istituzionali.

A comunicarlo è stata la presidente della circoscrizione Gianna Frizzera in occasione del consiglio di giovedì scorso.

Tra le comunicazioni anche l’ufficializzazione del secondo tratto del percorso Piedibus che il 15 marzo sarà operativo in direzione delle scuole Pigarelli: “Mi fa molto piacere – ha affermato Frizzera – essere riuscita ad avere in breve tempo due gruppi di volontari, ma anche tanti bambini iscritti per poter attivare i percorsi protetti verso le nostre scuole. Per quello che porta alle Pigarelli stabiliremo in occasione dell’incontro organizzativo dell’8 marzo anche il punto di partenza, mentre l’inaugurazione è fissata per il giorno 15”.

Sono state risolte le criticità di Via Beccaria con la sistemazione di aiuole e marciapiedi, mentre inizierà entro primavera la riqualificazione di Via Monaco. In Via Spini prende quota l’idea di regolarizzare l’attuale parcheggio abusivo in una strada laterale chiusa, in un’area di sosta ufficiale con percorso d’entrata e uscita.

Nel mese di marzo potrebbe diventare operativo il piano di coinvolgimento dei giovani di Roncafort nella gestione del parco.

C’è già stato un incontro preliminare al quale si sono presentati tre giovani residenti ai quali è stato presentato il progetto; il secondo appuntamento è stato allargato anche alle associazioni “il Gruppo” e “Carpe Diem”, ai presidenti di tutte le commissioni circoscrizionali oltre che consiglieri e presidente per portare il progetto alla fase operativa.

Per quanto riguarda i rifiuti abbandonati, è stata segnalata una situazione molto critica in un terreno di proprietà della provincia che confina col parcheggio delle carceri.

La circoscrizione solleciterà l’amministrazione comunale perchè faccia altrettanto con quella provinciale per risolvere il problema prima dell’arrivo di temperature più alte.