Trentino confermato in zona arancione

Come riportato ieri nel nostro articolo arriva la conferma da Roma che il Trentino rimarrà in zona arancione.

L’unica novità, copiata dal governatore Fugatti, è che le misure anti covid in caso di cambio di zona slitteranno per tutta l’Italia al lunedì e non dalla domenica come era successo fino ad ora.

Le Regioni a rischio covid alto aumentano da 1 a 5, è quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale dell’Iss e Ministero della Salute sull’andamento della situazione epidemica in Italia. Secondo l’istituto superiore di sanità, si conferma quindi per la quarta settimana consecutiva un peggioramento nel livello generale del rischio covid in Italia.

Si tratta di Abruzzo, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria. Diminuiscono le Regioni classificate a rischio moderato o basso. “L’epidemia dopo un iniziale lento peggioramento, entra questa settimana nuovamente in una fase in cui si osserva una chiara accelerazione nell’aumento dell’incidenza nazionale” si legge nella bozza del report settimanale di monitoraggio della Cabina di Regia che aggiunge: “Alla luce dell’aumentata circolazione di alcune varianti virali la maggiore trasmissibilità e del chiaro trend in aumento dell’incidenza su tutto il territorio italiano sono necessarie ulteriori urgenti misure di mitigazione sul territorio nazionale e puntuali interventi di mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione per evitare un rapido sovraccarico dei servizi sanitari”. Secondo la bozza, sono dieci le regioni a rischio moderato, sei a rischio basso.

In Italia l’indice di contagio Rt è a 0,99. Si tratta dello stesso dato della scorsa settimana. Secondo quanto emerso dalla riunione di oggi della Cabina di Regia, il range stimato è 0,93-1,03, con il margine superiore che rimane dunque superiore a 1, come sette giorni fa.

Il valore più elevato dell’incidenza settimanale è nella Provincia Autonoma di Bolzano con 539,01 casi per 100.000 abitanti, seguito dalla Provincia Autonoma di Trento con 309,12 per 100.000 abitanti. Quattro regioni (Abruzzo, Emilia Romagna, Molise e Umbria) hanno una incidenza maggiore di 200 casi per 100,000 abitanti.

