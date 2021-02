Rotatoria di Dermulo, riaperto il dialogo tra il Comune di Predaia e la Provincia

È ripreso il dialogo tra il Comune di Predaia e la Provincia riguardo a un tema importante come la rotatoria di Dermulo, un’opera molto sentita, sia dai cittadini sia da parte dell’amministrazione comunale.

Ad annunciarlo è stato il governatore Maurizio Fugatti che, nel corso della seduta di martedì del consiglio provinciale, ha risposto a un’interrogazione del consigliere autonomista Lorenzo Ossanna, il quale chiedeva di sapere se l’opera fosse stata inserita nell’agenda provinciale.

Secondo Ossanna, infatti, dopo la circonvallazione di Cles (che, stando alle ultime notizie, è in fase di appalto), quello di Dermulo è uno dei nodi viari tra i più problematici della valle, le cui principali criticità sono sostanzialmente tre: l’evidente mancanza e disorganizzazione degli spazi adibiti a parcheggio, in particolare in funzione della richiesta di sosta di lunga durata per i pendolari; l’inadeguatezza geometrica dell’incrocio stradale, che presenta pericolose svolte a sinistra e nelle ore di punta determina sia situazioni di rischio, sia code di veicoli provenienti dalla strada statale 43 dir.; l’assenza di percorsi pedonali sicuri per i residenti che mettano in collegamento i parcheggi, le abitazioni, la stazione della Trento-Malé e le altre strutture e attività presenti nel paese.

Il presidente Fugatti ha fatto presente che, dopo attente valutazioni (erano 13 le proposte su cui negli anni si è discusso per risolvere il problema della viabilità a Dermulo), l’ipotesi maggiormente accreditata al momento è quella di un progetto da 4 milioni di euro che prevede la realizzazione di una rotatoria a raso con la conservazione dell’edificio commerciale al centro e la predisposizione di 98 parcheggi. Il tutto garantendo la messa in sicurezza dei percorsi pedonali.

«Sono contento di sapere che è ripreso il confronto per la realizzazione di quella che considero un’opera fondamentale per l’intera Val di Non – commenta il consigliere Ossanna –. Il costo previsto, seppur importante, è necessario per migliorare la viabilità e mettere in sicurezza l’abitato di Dermulo. La scelta di realizzare una rotatoria a raso sarebbe a mio avviso ottimale, sia per garantire la migliore soluzione a livello di sicurezza, sia per l’attività commerciale che in questa maniera andrebbe preservata. Inoltre, con la realizzazione dei parcheggi, la stazione di Dermulo potrà essere maggiormente fruita sia dalle persone dell’Altopiano della Predaia, sia da quanti scendono dall’alta Val di Non».

Sentita telefonicamente, la sindaca di Predaia Giuliana Cova conferma il dialogo in corso con la Provincia. Anche se, spiega, non è ancora stata presa una decisione sul progetto da realizzare.

«Abbiamo posto fin da subito grande attenzione al problema di Dermulo, la cui soluzione è uno dei nostri obiettivi primari – spiega Cova –. Stiamo ancora valutando insieme alla Provincia le varie ipotesi percorribili per trovare quella più funzionale, in modo da migliorare la viabilità delle due valli garantendo la sicurezza dell’abitato. Apprezzo molto la disponibilità provinciale a prendere concretamente in considerazione la possibilità di realizzare il progetto, così come mi fa estremamente piacere l’interessamento da parte del consigliere Ossanna. È con la collaborazione di tutti che si ottengono i risultati migliori».