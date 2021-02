Rebel Rootz: ora è possibile assistere al loro concerto direttamente dal salotto di casa

I Rebel Rootz non si fanno abbattere dalla pandemia e aggirano il problema. La reggae band trentina il 17 marzo alle ore 21.30 proporrà un evento molto particolare: un concerto live che si potrà seguire comodamente dal salotto di casa.

Alle spalle dell’organizzazione c’è la Edg Spettacoli, che sta lavorando ormai da tempo insieme ai ragazzi della band a questo progetto.

Vi starete chiedendo come sia possibile andare ad un concerto senza uscite dalle pantofole; ebbene, si sta parlando di un video girato con telecamere a 360° che deve essere guardato tramite un apposito visore.

Così facendo, chi lo indossa, avrà l’impressione di essere fisicamente al concerto. «Dopo quasi un anno di enorme difficoltà per il settore degli spettacoli e della musica abbiamo pensato alla maniera di rimodellare la fruibilità degli eventi in questo frangente. Abbiamo così deciso di scoprire e percorrere la strada legata alla realtà virtuale dando al pubblico la possibilità di fruire di eventi immersi in questo contesto» racconta Enzo Di Gregorio di Edg Spettacoli.

I Rebel Rootz sono stati scelti perché, non fosse stato per l’emergenza da coronavirus, l’anno scorso avrebbero fatto festeggiamenti in grande per il loro decimo anniversario in musica. Oltretutto al momento sono uno dei gruppi più seguiti e acclamati soprattutto tra i giovani trentini.

Il video verrà girato nei diversi luoghi che hanno segnato il percorso di questa band, con l’intento di celebrare e ricordare tutto l’impegno messo finora e i traguardi raggiunti.

Per poter assaporare di nuovo l’ebbrezza di assistere a un concerto dei nostri cantanti preferiti si dovrà acquistare l’apposito visore in cui poi si inserirà il cellulare grazie al quale si potrà vedere il video. «Nel ticket per assistere all’evento – conclude Di Gregorio – che avrà un prezzo di 25 euro, incluse spese di spedizione, è compreso il visore, un apposito pass fisico personalizzato e firmato dalla band come quelli che si usano per assistere ai concerti, dietro il quale ci sarà un codice, il Qr Code, che si attiverà il giorno dell’evento e si potrà aprire con l’apposita applicazione di Youtube».

Un prezzo a dir poco accessibile considerato anche che inclusi nel pacchetto, per i primi dieci giorni del lancio, vi saranno dei corrieri speciali: i membri stessi della band hanno deciso di andare porta a porta per consegnare biglietto e visore.

Una bellissima opportunità per conoscere i propri idoli che verrà testimoniata anche tramite i social ma anche per assaporare di nuovo, per quanto possibile, un po’ di normalità.