Povo: a quando il senso unico in Piazza Manci?

In piazza a Povo la strada in corrispondenza della Cooperativa in uscita dal centro del paese si restringe.

Nelle ore di punta è molto facile che si possano creare degli ingorghi che rallentano notevolmente lo scorrimento dei mezzi. La situazione spesso si aggrava anche perché qualcuno parcheggia in divieto di sosta davanti all’ingresso della cooperativa bloccando il traffico, solo per aspettare chi è andato a fare la spesa.

E’ successo ieri sera e quello che più ha fatto arrabbiare la gente in coda, è stato che la ragazza alla guida non ha voluto sentire ragione: è rimasta ferma nel suo divieto di sosta, sebbene le avessero fatto capire il caos che stava causando.

Pubblicità Pubblicità

Maleducazione a parte, quanto accaduto rilancia la richiesta di un senso unico in Piazza Manci che i residenti fanno da tempo senza esito. Oppure ci vorrebbe una presenza più frequente della Polizia Locale perché in quel tratto di strada la sosta vietata con conseguente blocco parziale o totale della circolazione, è molto gettonata non solo per entrare alla Famiglia Cooperativa, ma anche per andare a prendere il gelato oppure recarsi in edicola.

Del resto i parcheggi disponibili sono pochi e quasi sempre occupati e quindi la sosta regolare è quasi impossibile anche allontanandosi dalla piazza.

Per tornare a Piazza Manci non mancano nemmeno quelli che decidono di fare un’ inversione a U nello stesso tratto di strada stretto e trafficato per ritornare sulla via principale.

Pubblicità Pubblicità