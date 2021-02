“inVENTIvi”, la prima esposizione di “Intessere_2021”

Dopo “Occasioni_2020” l’iniziativa dello scorso anno di piccole e brevi mostre che hanno collegato il mondo della lettura e del libro a espressioni artistiche, prosegue anche quest’anno- visto il perdurare della pandemia – il programma di micro-mostre biblioartistiche promosso dal Sistema bibliotecario trentino.

“Passaggio In Biblioteca PaT“, in via Romagnosi, 7 a Trento – Palazzo Europa ospita da oggi e fino al 23 marzo l’esposizione “inVENTIvi“. Sei grandi vetrine ospitano una mostra di illustrazione di Anna Formilan: il libro è messo quasi in secondo piano per evidenziare quanto quest’arte spossa essere ‘solista’, magistralmente capace di staccarsi da quell’industria editoriale che l’ha assunta con sé stringendola forse troppo nelle maglie del testo scritto.

Nel giugno 2020, vista la chiusura delle biblioteche del Sistema bibliotecario trentino per la pandemia, la Biblioteca della Provincia ha dato vita ad un progetto innovativo di promozione del libro e della lettura: posto che le persone non potevano entrare in biblioteca, la biblioteca è uscita ‘fuori’. Denominata “Occasioni_2020” l’iniziativa è stata un programma semestrale di piccole e brevi mostre che hanno collegato il mondo della lettura e del libro alle espressioni artistiche – illustrazioni, fotografie storiche o contemporanee o sculture -.

L’idea di fondo è stata quella di mettere ‘in bella vista’ narrazioni e artefatti affinché non si perda l’abitudine a frequentare le biblioteche e trovare sempre nuovi stimoli di lettura e di riflessione. “Occasioni_2020” è iniziato con l’allestimento di una mostra di illustrazione dell’artista milanese Anna Masini, in arte Ninamasina, dal suggestivo titolo di “straLUNATI” per proseguire con altre sei micro esposizioni, tutte allestite in sei grandi vetrine poste al piano terra di Palazzo Europa in via Romagnosi 7 a Trento.

Una galleria aperta, Passaggio In Biblioteca Pat, nel quale chiunque poteva passare per sostare e guardare in tranquillità libri e manufatti. Parte integrante del progetto è il mondo digitale, rappresentato dai social, facebook in particolare (@BiblioTrentino), e da una rubrica dedicata presente sul sito del Sistema bibliotecario trentino-Biblio, https://www.cultura.trentino.it/Biblio, dove si possono trovare approfondimenti e ulteriori suggerimenti per passare dal guardare al leggere

La prima esposizione dell’iniziativa di quest’anno, denominata “Intessere_2021” s’intitola “inVENTIvi” e ripercorre in sette tappe visive alcuni spunti formativi dedicati ai professionisti della promozione del libro e della lettura nei confronti dei giovani: il centenario festeggiato nel 2020 della nascita di Gianni Rodari, la capacità di scovare libri di qualità nel maremagnum della produzione editoriale contemporanea, il dovere di mettere a scaffale libri che parlino a tutti i cittadini e a tutte le persone senza esclusione, la fantascienza come quintessenza dell’attualità sono solo alcuni dei temi trattati.

L’immaginario visivo è stato affidato all’illustratrice trentina Anna Formilan capace di creare digitalmente atmosfere che si muovono tra reale e fantastico.

Anna Formilan, che spazia dalla creazione di manifesti, immagini coordinate, figure per albi illustrati e progettazioni culturali, ha dato vita con “inVENTIvi” a sette tavole che si sviluppano a partire dai alcuni concetti chiave: la rosa dei venti, l’aggettivo inventivo, il tema del fantastico e del fantascientifico in Letteratura. Ne esce una visione delicatamente e silenziosamente in bilico tra realtà e invenzione, in una atmosfera d’attesa alquanto profetica.

“inVENTIvi“, dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00, “Passaggio In Biblioteca PaT“, in via Romagnosi.7 a Trento – Palazzo Europa, dal 25 febbraio al 23 marzo 2021. Poi, è in programma “Cianfrusaglie”. Una rubrica dedicata visitabile sul sito https://www.cultura.trentino.it/Biblio.