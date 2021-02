Alla Circoscrizione di Gardolo sospesi tutti i servizi, tranne l’emissione delle carte di identità

In uno stato di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, gli uffici circoscrizionali di una realtà di 15 mila abitanti, com’è quella di Gardolo, operano al minimo delle attività.

Purtroppo succede perché nessuno ha pensato di programmare la sostituzione dell’impiegato andato in pensione da qualche settimana e così ad operare ne è rimasto uno solo.

La competenza di chi è rimasto sono le carte d’identità, così per qualsiasi altro certificato di carattere anagrafico come ad esempio un certificato di morte, da Gardolo bisogna andare a Meano, Povo o in Piazza Fiera a Trento. Alternative che in epoca di Covid dovrebbero essere evitate e che comunque sono praticabili solo su appuntamento con le persone anziane o non auto munite di Gardolo in forte difficoltà.

Molte le lamentale che ci sono arrivate accentuate dal fatto che non si tratta di un’assenza improvvisa, ma trattandosi di un pensionamento l’amministrazione comunale avrebbe potuto se non programmare la sostituzione, decentrare un altro impiegato, oppure sospendere l’emissione di carte d’identità che è un servizio di certo meno richiesto rispetto a tutti gli altri.

La presidente della Circoscrizione Gianna Frizzera spiega che “Sono in stretto contatto con l’assessora Franzoia, ma purtroppo la soluzione non potrà essere a breve termine. Il prima possibile il Comune indirà un concorso per l’assunzione di tre impiegati dal momento che sono tre gli uffici circoscrizionali nell’ambito comunale nelle nostre stesse condizioni. Purtroppo siamo in un periodo di pensionamenti con le assunzioni semi bloccate e così gli uffici comunali si trovano sotto organico. Capisco il disagio della popolazione, ma stiamo facendo il possibile per ridurre al minimo i tempi dell’emergenza. Se non ci volesse una specifica formazione andrei io stessa ad aprire lo sportello, ma purtroppo non è possibile”.

Dai residenti arriva una proposta ed è quella di fissare delle ore d’apertura dell’ufficio oppure anche una sola giornata a settimana nella quale su appuntamento sia possibile sbrigare tutte le pratiche che non siano la sola emissione della carta d’identità. Sarebbe un modo per aiutare specialmente chi è in difficoltà ad andare a Povo, Meano oppure Trento.

